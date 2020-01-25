Хованцев — о смешанной эстафете: Мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.
Команда в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых финишировала четвёртой.
«Мужики провалили свои этапы напрочь. Слишком много запасных. Матвей вообще встал “ногами” на последнем круге. По Логинову — надо с ним поговорить. “Стойка” была не его, точно. На “лёжке” ветер менял направление во время стрельбы и Матвея, и Сашки. У Матвея стрельба ушла налево вверх, у Сашки — то же самое примерно. Стоя Логинов, конечно, не справился. “Ногами” шёл неплохо. Мы могли быть сегодня в призёрах. Эту эстафету проиграли ребята. Девчонки выжали максимум из ситуации. Один дополнительный патрон на два этапа — хороший результат. Старых на финише обыграла шведку. Ирина в своём стиле, как обычно здорово, прошла последний круг. Может ли она начинать гонку быстрее? Думаю, она смотрит всегда за своим состоянием и отталкивается от этого», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|01:17.53,3
|2
|Норвегия
|+40,6
|3
|Германия
|+01.01,4
|4
|Россия
|+01.24,8
|5
|Швеция
|+01.34,1
|6
|Чехия
|+01.49,8
|7
|Австрия
|+02.01,1
|8
|Беларусь
|+02.29,6
|9
|Италия
|+02.52,8
|10
|Украина
|+03.30,8