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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Хованцев — о смешанной эстафете: Мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

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Источник: РИА "Новости"

Команда в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых финишировала четвёртой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мужики провалили свои этапы напрочь. Слишком много запасных. Матвей вообще встал “ногами” на последнем круге. По Логинову — надо с ним поговорить. “Стойка” была не его, точно. На “лёжке” ветер менял направление во время стрельбы и Матвея, и Сашки. У Матвея стрельба ушла налево вверх, у Сашки — то же самое примерно. Стоя Логинов, конечно, не справился. “Ногами” шёл неплохо. Мы могли быть сегодня в призёрах. Эту эстафету проиграли ребята. Девчонки выжали максимум из ситуации. Один дополнительный патрон на два этапа — хороший результат. Старых на финише обыграла шведку. Ирина в своём стиле, как обычно здорово, прошла последний круг. Может ли она начинать гонку быстрее? Думаю, она смотрит всегда за своим состоянием и отталкивается от этого», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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25.01.2020 17:00Поклюка (Словения)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ФранцияФранция
Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза, Жюли Симон
01:17.53,3
2НорвегияНорвегия
Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь
+40,6
3ГерманияГермания
Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц
+01.01,4
4РоссияРоссия
Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых
+01.24,8
5ШвецияШвеция
Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Анна Магнуссон, Элизабет Хегберг
+01.34,1
6ЧехияЧехия
Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
+01.49,8
7АвстрияАвстрия
Феликс Ляйтнер, Доминик Ландертингер, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер
+02.01,1
8БеларусьБеларусь
Антон Смольский, Никита Лобастов, Анна Сола, Ирина Кручинкина
+02.29,6
9ИталияИталия
Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара
+02.52,8
10УкраинаУкраина
Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима, Елена Пидгрушная
+03.30,8
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Кубок мира
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