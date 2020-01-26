Биатлонная сборная России повторила антирекорд. 25 гонок без призов!

Источник: РИА "Новости"

Российские биатлонисты не попали в десятку лучших в масс-старте на 15 км, который прошёл в рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке. В последней перед чемпионатом мира гонке лучшим из наших стал Матвей Елисеев, который с абсолютно чистой стрельбой финишировал 11-м. А дебютант команды Кирилл Стрельцов опередил Александра Логинова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нужно ли было выпускать лидеров?

Масс-старт в зачёт Кубка наций не входит, его результаты влияют только на личный зачёт. А потому решение отправить в гонку Александра Логинова и Матвея Елисеева, которые накануне еле добежали свои эстафетные этапы, выглядело как минимум странно.

Понятно, что желание спортсменов тоже учитывалось, тут призовые деньги, и хорошие деньги, но при этом есть риск окончательно себя загнать. Тем более, что ни Логинов, ни Елисеев шансов на топ-3 по итогам сезона не имеют.

Но они вышли на старт, как и Кирилл Стрельцов, отлично проведший индивидуальную гонку.

Итог: абсолютно чистая стрельба Елисеева и 11-е место, но он хотя бы спокойно финишировал, не пытаясь совершить невозможное; 19-е место Стрельцова с одним промахом на четырёх рубежах и 20-е место Логинова, который допустил по промаху на каждом рубеже.

И ещё один итог: повторение абсолютного антирекорда сборной России — 25 гонок без призовых мест. Следующий старт наших парней — на чемпионате мира.

И вопрос только один: смогут ли тренеры сделать хоть что-то, чтобы привести российскую команду в более-менее нормальное состояния?

Бё съел Фуркада на трассе, но не выиграл

За места в тройке сильнейших в масс-старте борьба была очень красивой.

Постоянно в числе лидеров были французы Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе, норвежцы Йоханнес Бё и Ветле-Шостад-Кристиансен. Они шли впереди, то после редких промахов откатывались чуть назад и вновь возглавляли пелотон.

Эта четвёрка и примкнувший к ним после заключительной стрельбы немец Бенедикт Долль и повели медальный спор.

Причём на выходе со стрельбища ситуация была такой: Фийон-Майе впереди Фуркада на 7 секунд, оба стреляли чисто, но Кентен побыстрее. Следом за Мартеном с отставанием в 5 секунд был Долль, от которого также на 5 секунд отставали Бё-младший и Кристиансен.

В итоге всё решилось на дистанции. Фийон-Майе включил максимальную скорость и оторвался от всех преследователей, а Фуркада очень быстро догнали. Из четвёрки претендентов на два места на пьедестале Долль попытался уйти в отрыв и сделал это. Нескольких метров ему хватило, чтобы удержать позади Йоханнеса.

А Фуркад проиграл финиш Кристиансену и рухнул без сил на снег. Да уж, без Йоханнеса Мартен — король, с Йоханнесом — просто сильный биатлонист.

Андрей Шитихин