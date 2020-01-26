Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Биатлонная сборная России повторила антирекорд. 25 гонок без призов!

А лучший биатлонист нашей команды Логинов финишировал худшим. Дальше чемпионат мира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские биатлонисты не попали в десятку лучших в масс-старте на 15 км, который прошёл в рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке. В последней перед чемпионатом мира гонке лучшим из наших стал Матвей Елисеев, который с абсолютно чистой стрельбой финишировал 11-м. А дебютант команды Кирилл Стрельцов опередил Александра Логинова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нужно ли было выпускать лидеров?

Масс-старт в зачёт Кубка наций не входит, его результаты влияют только на личный зачёт. А потому решение отправить в гонку Александра Логинова и Матвея Елисеева, которые накануне еле добежали свои эстафетные этапы, выглядело как минимум странно.

Понятно, что желание спортсменов тоже учитывалось, тут призовые деньги, и хорошие деньги, но при этом есть риск окончательно себя загнать. Тем более, что ни Логинов, ни Елисеев шансов на топ-3 по итогам сезона не имеют.

Но они вышли на старт, как и Кирилл Стрельцов, отлично проведший индивидуальную гонку.

Итог: абсолютно чистая стрельба Елисеева и 11-е место, но он хотя бы спокойно финишировал, не пытаясь совершить невозможное; 19-е место Стрельцова с одним промахом на четырёх рубежах и 20-е место Логинова, который допустил по промаху на каждом рубеже.

И ещё один итог: повторение абсолютного антирекорда сборной России — 25 гонок без призовых мест. Следующий старт наших парней — на чемпионате мира.

И вопрос только один: смогут ли тренеры сделать хоть что-то, чтобы привести российскую команду в более-менее нормальное состояния?

Читайте также
Россия — больше не биатлонная держава? Нас обыгрывают даже Латвия с Кореей!

Бё съел Фуркада на трассе, но не выиграл

За места в тройке сильнейших в масс-старте борьба была очень красивой.

Постоянно в числе лидеров были французы Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе, норвежцы Йоханнес Бё и Ветле-Шостад-Кристиансен. Они шли впереди, то после редких промахов откатывались чуть назад и вновь возглавляли пелотон.

Эта четвёрка и примкнувший к ним после заключительной стрельбы немец Бенедикт Долль и повели медальный спор.

Причём на выходе со стрельбища ситуация была такой: Фийон-Майе впереди Фуркада на 7 секунд, оба стреляли чисто, но Кентен побыстрее. Следом за Мартеном с отставанием в 5 секунд был Долль, от которого также на 5 секунд отставали Бё-младший и Кристиансен.

В итоге всё решилось на дистанции. Фийон-Майе включил максимальную скорость и оторвался от всех преследователей, а Фуркада очень быстро догнали. Из четвёрки претендентов на два места на пьедестале Долль попытался уйти в отрыв и сделал это. Нескольких метров ему хватило, чтобы удержать позади Йоханнеса.

А Фуркад проиграл финиш Кристиансену и рухнул без сил на снег. Да уж, без Йоханнеса Мартен — король, с Йоханнесом — просто сильный биатлонист.

Андрей Шитихин

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
Читайте также
  • 1
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Бенедикт Долль
    Германия
    Германия
  • 3
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
26.01.2020 14:15Поклюка (Словения)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Кантен Фийон МайеФранцияФранция36.21,5
2Бенедикт ДолльГерманияГермания+10,0
3Йоханнес БеНорвегияНорвегия+10,3
4Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+10,6
5Мартен ФуркадФранцияФранция+10,8
6Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+21,4
7Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+39,8
8Симон ЭдерАвстрияАвстрия+42,8
9Тарьей БеНорвегияНорвегия+43,5
10Лукас ХоферИталияИталия+01.05,4
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачет
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Кризис Трусовой не помеха: Тутберидзе захватила Европу
Названы игроки РПЛ, которые чаще других проверялись на допинг
Российские лыжники пишут историю. У Непряевой — золото в спринте
Почему «Аталанта» - самая яркая команда Европы в этом сезоне
ВЭБ хочет продать ЦСКА. Что это значит
Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь