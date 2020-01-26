Биатлонная сборная России повторила антирекорд. 25 гонок без призов!
А лучший биатлонист нашей команды Логинов финишировал худшим. Дальше чемпионат мира.
А лучший биатлонист нашей команды Логинов финишировал худшим. Дальше чемпионат мира.
Российские биатлонисты не попали в десятку лучших в
Понятно, что желание спортсменов тоже учитывалось, тут призовые деньги, и хорошие деньги, но при этом есть риск окончательно себя загнать. Тем более, что ни Логинов, ни Елисеев шансов на топ-3 по итогам сезона не имеют.
Но они вышли на старт, как и Кирилл Стрельцов, отлично проведший индивидуальную гонку.
И ещё один итог: повторение абсолютного антирекорда сборной России — 25 гонок без призовых мест. Следующий старт наших парней — на чемпионате мира.
И вопрос только один: смогут ли тренеры сделать хоть
За места в тройке сильнейших в
Постоянно в числе лидеров были французы Мартен Фуркад и Кентен
Эта четвёрка и примкнувший к ним после заключительной стрельбы немец Бенедикт Долль и повели медальный спор.
Причём на выходе со стрельбища ситуация была такой:
А Фуркад проиграл финиш Кристиансену и рухнул без сил на снег. Да уж, без Йоханнеса Мартен — король, с Йоханнесом — просто сильный биатлонист.
Андрей Шитихин
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|36.21,5
|2
|Бенедикт Долль
|Германия
|+10,0
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+10,3
|4
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+10,6
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+10,8
|6
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+21,4
|7
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+39,8
|8
|Симон Эдер
|Австрия
|+42,8
|9
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+43,5
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.05,4