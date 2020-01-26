Личный тренер Логинова уверен, что на чемпионате мира биатлонист будет бороться за медали

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Логинов, который по итогам прошлого сезона стал вторым в общем зачете Кубка мира, не может попасть на подиум на этапах Кубка мира с 14 декабря, когда он стал серебряным призером в гонке преследования в австрийском Хохфильцене. В воскресенье в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, он занял 20-е место.

«Начиная с первого снега все складывалось не совсем так, как хотелось бы. Одна травма следовала за другой, все это сказывалось. В начале сезона он работал через не могу, болевые ощущения его не покидали, поэтому сейчас он не может работать на все 100 процентов, эти травмы все же являются сдерживающим моментом. Вчера он работал практически одними только руками, ноги были готовы не так, как хотелось бы», — сказал Касперович.

«Но я не хочу оправдывать этим последние результаты, тем более что до чемпионата мира есть время все проанализировать, — добавил он. — Да, времени очень мало, но возможность исправить ситуацию есть, главное — восстановить ту стрельбу, которая была в начале сезона. Критической ситуацию я бы не назвал, я уверен, что мы сможем бороться за медали в Антхольце».