Российские биатлонисты установили свой антирекорд по числу гонок подряд без наград на КМ
ТАСС, 26 января. Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла
ТАСС, 26 января. Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла
Шведская биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты 14,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй к финишу пришла итальянка Лиза Виттоцци (отставание 6,5 секунды; 0 промахов), третьей стала француженка Анаис Бескон (+27,6; 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место (+2.14,7; 4), Ирина Старых расположилась на 20-й строчке (+2.24,4; 2), Екатерина
Российские биатлонисты установили собственный антирекорд, не сумев завоевать награды в 26-й гонке подряд на этапах Кубка мира. Предыдущее антидостижение было установлено в 2016 году (25 гонок). Последний раз российская команда сумела завоевать награды на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене: 14 декабря Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная заняла второе место в эстафете.
Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском