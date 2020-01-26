Шведка Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ в Поклюке

Ханна Эберг преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 мин. 14,4 сек., допустив один промах на третьем огневом рубеже (0+0+1+0). На второй позиции расположилась итальянка Лиза Витоцци (отставание 6,5 сек.,(0+0+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 27,6 сек., 0+0+0+0).