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26 января, источник: БЕЛТА

Шведка Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ в Поклюке

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира, который прошел в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Ханна Эберг преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 мин. 14,4 сек., допустив один промах на третьем огневом рубеже (0+0+1+0). На второй позиции расположилась итальянка Лиза Витоцци (отставание 6,5 сек.,(0+0+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 27,6 сек., 0+0+0+0).

Белоруска Ирина Кривко стала 18-й, уступив лидеру гонки 2 мин. 5,4 сек. (0+1+1+0). Всего стартовали 30 участниц.

Белорусский атлет Сергей Бочарников занял сегодня 30-е место в аналогичной гонке у мужчин. Победу отпраздновал француз Кентен Фийон-Майе, второе место у немца Бенедикта Долля, третьим стал норвежец Йоханнес Бё.

  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Анаис Бескон
    Франция
    Франция
26.01.2020 17:00Поклюка (Словения)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция34.14,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+06,5
3Анаис БесконФранцияФранция+27,6
4Моника ХойнишПольшаПольша+37,5
5Жюстин БрезаФранцияФранция+44,1
6Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+48,4
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+59,9
8Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+01.09,0
9Доротея ВирерИталияИталия+01.09,6
10Маркета ДавидоваЧехияЧехия+01.22,5
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