Шведка Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ в Поклюке
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в
Ханна Эберг преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 мин. 14,4 сек., допустив один промах на третьем огневом рубеже (0+0+1+0). На второй позиции расположилась итальянка Лиза Витоцци (отставание 6,5 сек.,(0+0+0+0). Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (отставание 27,6 сек., 0+0+0+0).
Белоруска Ирина Кривко стала 18-й, уступив лидеру гонки 2 мин. 5,4 сек. (0+1+1+0). Всего стартовали 30 участниц.
Белорусский атлет Сергей Бочарников занял сегодня 30-е место в аналогичной гонке у мужчин. Победу отпраздновал француз Кентен
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|34.14,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+06,5
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+27,6
|4
|Моника Хойниш
|Польша
|+37,5
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+44,1
|6
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+48,4
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+59,9
|8
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+01.09,0
|9
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.09,6
|10
|Маркета Давидова
|Чехия
|+01.22,5