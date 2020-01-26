У сборной России 26 гонок без медалей. Так плохо на Кубке мира биатлонисты еще никогда не выступали
Последний подиум был в прошлом году.
Последний подиум был в прошлом году.
Очередной провал парней на Кубке мира ознаменовался антирекордом — 25 гонок без медалей. Последний раз такое было в 2016 году. Дальше на старт выходили девушки, что тоже не предвещало ничего хорошего. Заранее было ясно — антирекорд обновится. Еще и Лариса Куклина почувствовала себя плохо. Тренеры решили, что выступать спортсменке не стоит. Светлана Миронова, Екатерина
После первого рубежа в топ-20 была только Старых. Если в стрельбе все получалось, то на дистанции был полный мрак. Миронова после штрафного круга проигрывала ей 10 секунд, но уже на 4-километровке обогнала. Не тянула только
Отсутствие готовности еще больше проявилось после второй лежки. Старых и
На стойке дела у россиянок лучше не стали. Пусть там и справилась Миронова. Даже до топ-10 было далеко. А вот ситуация у лидеров изменилась. Впервые за долгое время на лидирующих позициях появилась Витоцции. Она справилась на рубеже и ушла с 9-секундным преимуществом. Остальные девушки нахватали ошибок, но, правда, это еще ничего не значило — близки к итальянке были четверо.
Последний рубеж выдался нервным. Но только не для Витоцци и Эберг. Интрига за победу, казалось, изъявила долго жить. Только шведка сделала итальянку еще за 5 км до финиша. А вот с третьим все было ясно с самого начала — Анаис Бескон ушла с внушительным запасом относительно Моники
А мы установили антирекорд. Миронова с четырьмя промахами — 19-я, Старых с двумя — 20-я,
Виктория Дмитриева
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ханна Эберг
|Швеция
|34.14,4
|2
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+06,5
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+27,6
|4
|Моника Хойниш
|Польша
|+37,5
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+44,1
|6
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+48,4
|7
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+59,9
|8
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+01.09,0
|9
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.09,6
|10
|Маркета Давидова
|Чехия
|+01.22,5