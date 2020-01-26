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18:53 (мск), источник: Sport24

У сборной России 26 гонок без медалей. Так плохо на Кубке мира биатлонисты еще никогда не выступали

Последний подиум был в прошлом году.

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Источник: РИА "Новости"

Очередной провал парней на Кубке мира ознаменовался антирекордом — 25 гонок без медалей. Последний раз такое было в 2016 году. Дальше на старт выходили девушки, что тоже не предвещало ничего хорошего. Заранее было ясно — антирекорд обновится. Еще и Лариса Куклина почувствовала себя плохо. Тренеры решили, что выступать спортсменке не стоит. Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых остались втроем, чтобы ни на секунду не прерывать безмедальную серию.

После первого рубежа в топ-20 была только Старых. Если в стрельбе все получалось, то на дистанции был полный мрак. Миронова после штрафного круга проигрывала ей 10 секунд, но уже на 4-километровке обогнала. Не тянула только Юрлова-Перхт. В лидерах шла Ханна Эберг.

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Отсутствие готовности еще больше проявилось после второй лежки. Старых и Юрлова-Перхт были точны, но их обгоняла Жюли Симон (два непопадания). Миронова посыпалась безвозвратно и не переставала мазать. Мы проигрывали уже больше минуты. К Эберг присоединились Марте Улсбю Ройселанн, Кайса Мякяряйнен и Лиза Витоцци.

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На стойке дела у россиянок лучше не стали. Пусть там и справилась Миронова. Даже до топ-10 было далеко. А вот ситуация у лидеров изменилась. Впервые за долгое время на лидирующих позициях появилась Витоцции. Она справилась на рубеже и ушла с 9-секундным преимуществом. Остальные девушки нахватали ошибок, но, правда, это еще ничего не значило — близки к итальянке были четверо.

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Последний рубеж выдался нервным. Но только не для Витоцци и Эберг. Интрига за победу, казалось, изъявила долго жить. Только шведка сделала итальянку еще за 5 км до финиша. А вот с третьим все было ясно с самого начала — Анаис Бескон ушла с внушительным запасом относительно Моники Хойниш-Стареги.

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А мы установили антирекорд. Миронова с четырьмя промахами — 19-я, Старых с двумя — 20-я, Юрлова-Перхт с тремя — 21-я. Чемпионат мира можно не смотреть?

Виктория Дмитриева

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11:47 (мск)© Ньюстюб
  • 1
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Лиза Виттоцци
    Италия
    Италия
  • 3
    Анаис Бескон
    Франция
    Франция
26.01.2020 17:00Поклюка (Словения)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Ханна ЭбергШвецияШвеция34.14,4
2Лиза ВиттоцциИталияИталия+06,5
3Анаис БесконФранцияФранция+27,6
4Моника ХойнишПольшаПольша+37,5
5Жюстин БрезаФранцияФранция+44,1
6Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+48,4
7Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+59,9
8Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+01.09,0
9Доротея ВирерИталияИталия+01.09,6
10Маркета ДавидоваЧехияЧехия+01.22,5
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Кубок мира
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