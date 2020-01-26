У сборной России 26 гонок без медалей. Так плохо на Кубке мира биатлонисты еще никогда не выступали

Источник: РИА "Новости"

Очередной провал парней на Кубке мира ознаменовался антирекордом — 25 гонок без медалей. Последний раз такое было в 2016 году. Дальше на старт выходили девушки, что тоже не предвещало ничего хорошего. Заранее было ясно — антирекорд обновится. Еще и Лариса Куклина почувствовала себя плохо. Тренеры решили, что выступать спортсменке не стоит. Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых остались втроем, чтобы ни на секунду не прерывать безмедальную серию.

После первого рубежа в топ-20 была только Старых. Если в стрельбе все получалось, то на дистанции был полный мрак. Миронова после штрафного круга проигрывала ей 10 секунд, но уже на 4-километровке обогнала. Не тянула только Юрлова-Перхт. В лидерах шла Ханна Эберг.

Отсутствие готовности еще больше проявилось после второй лежки. Старых и Юрлова-Перхт были точны, но их обгоняла Жюли Симон (два непопадания). Миронова посыпалась безвозвратно и не переставала мазать. Мы проигрывали уже больше минуты. К Эберг присоединились Марте Улсбю Ройселанн, Кайса Мякяряйнен и Лиза Витоцци.

На стойке дела у россиянок лучше не стали. Пусть там и справилась Миронова. Даже до топ-10 было далеко. А вот ситуация у лидеров изменилась. Впервые за долгое время на лидирующих позициях появилась Витоцции. Она справилась на рубеже и ушла с 9-секундным преимуществом. Остальные девушки нахватали ошибок, но, правда, это еще ничего не значило — близки к итальянке были четверо.

Последний рубеж выдался нервным. Но только не для Витоцци и Эберг. Интрига за победу, казалось, изъявила долго жить. Только шведка сделала итальянку еще за 5 км до финиша. А вот с третьим все было ясно с самого начала — Анаис Бескон ушла с внушительным запасом относительно Моники Хойниш-Стареги.

А мы установили антирекорд. Миронова с четырьмя промахами — 19-я, Старых с двумя — 20-я, Юрлова-Перхт с тремя — 21-я. Чемпионат мира можно не смотреть?