Белорус Иван Тулатин занял 10-е место на ЧМ среди юношей и юниоров по биатлону в Швейцарии

Белорусский спортсмен пришел к финишу уступив победителю 2 мин. 11,5 сек. и допустив четыре промаха. Викторию праздновал Мартин Невланд из Норвегии, показавший итоговое время 36 мин. 36,4 сек. (3 промаха). Второе место у француза Дамиана Леве, который, допустив одну неточность на огневых рубежах, уступил скандинаву 12,9 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один представитель Франции, Эрик Перро, с двумя промахами пришедший к финишу через 30,7 сек. после чемпиона.
Всего до финиша добрались 100 спортсменов.
Чемпионат мира — 2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), стартовавший в швейцарском Ленцерхайде, продлится с 26-го января по 2-е февраля.
В программу состязаний включены индивидуальные и спринтерские гонки, гонки преследования и эстафеты.