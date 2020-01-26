Белорус Иван Тулатин занял 10-е место на ЧМ среди юношей и юниоров по биатлону в Швейцарии

Белорусский спортсмен пришел к финишу уступив победителю 2 мин. 11,5 сек. и допустив четыре промаха. Викторию праздновал Мартин Невланд из Норвегии, показавший итоговое время 36 мин. 36,4 сек. (3 промаха). Второе место у француза Дамиана Леве, который, допустив одну неточность на огневых рубежах, уступил скандинаву 12,9 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один представитель Франции, Эрик Перро, с двумя промахами пришедший к финишу через 30,7 сек. после чемпиона.