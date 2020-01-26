Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест продлилась до рекордных 26 гонок. Перед стартом сезона глава СБР заявлял, что в Антхольце команда постарается выступить не хуже, чем на прошлогоднем чемпионате мира, где она завоевала три медали (две серебряные и одну бронзовую).