Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест продлилась до рекордных 26 гонок. Перед стартом сезона глава СБР заявлял, что в Антхольце команда постарается выступить не хуже, чем на прошлогоднем чемпионате мира, где она завоевала три медали (две серебряные и одну бронзовую).
Повторить такой результат реально, мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим. Мы разобрались, в чем причина неудач, будем исправлять ошибки. Времени мало, но попробуем.
«К позитивным моментам можно отнести большое число четвертых мест. Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чем была основная проблема таких результатов. Сейчас на сборе вместе со старшими тренерами будем исправлять ситуацию», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля.