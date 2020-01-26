Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
10Сборная России вышла в финал МЧМ
20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартен Фуркад: Российским биатлонистам нужно время и новое руководство

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал неудовлетворительные результаты сборной России по биатлону в преддверии чемпионата мира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сборная России переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом. Здесь я говорю как о допинговом скандале и переживаниях, связанных с будущим российских спортсменов, так и о потере лидера, когда Антон Шипулин очень внезапно решил завершить карьеру.

Россиянам необходимо заново выстраивать свою команду, но это нужно делать в спокойной атмосфере, без стресса и спешки. Я думаю, что россияне найдут своих чемпионов среди нового поколения спортсменов, у которых будет иной менталитет и которые смогут научиться на ошибках предшественников. Такой процесс требует определённого времени, и я понимаю, что в данный момент российским болельщикам, а также спонсорам совсем непросто. Но у России есть сильные спортсмены и особенно сильное наследие в стрелковой подготовке. Этим ребятам просто нужно время и стабильность в подготовке, а также, вероятно, новое руководство. Старое руководство и вся система легко работала с допингом, но сейчас россияне чисты и опять борются честно, поэтому система должна быть также обновлена. Я верю, что россияне вернутся в лидеры уже очень скоро, но всё-таки это процесс, который требует некоторого запаса терпения, — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Читайте также
Что произошло с российским биатлоном?
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря 2019© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачет
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Так плохо на КМ российские биатлонисты еще никогда не выступали
ЦСКА победил «Сибирь» и досрочно выиграл дивизион Тарасова
Роджер Федерер поборол неуверенность и вышел в четвертьфинал AO
«Манчестер Юнайтед» забил шесть голов в матче Кубка Англии
Определился 4-й участник плей-офф Континентальной хоккейной лиги
«Локомотив» сыграл вничью в матче с корейским клубом в Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь