Мартен Фуркад: Российским биатлонистам нужно время и новое руководство

Россиянам необходимо заново выстраивать свою команду, но это нужно делать в спокойной атмосфере, без стресса и спешки. Я думаю, что россияне найдут своих чемпионов среди нового поколения спортсменов, у которых будет иной менталитет и которые смогут научиться на ошибках предшественников. Такой процесс требует определённого времени, и я понимаю, что в данный момент российским болельщикам, а также спонсорам совсем непросто. Но у России есть сильные спортсмены и особенно сильное наследие в стрелковой подготовке. Этим ребятам просто нужно время и стабильность в подготовке, а также, вероятно, новое руководство. Старое руководство и вся система легко работала с допингом, но сейчас россияне чисты и опять борются честно, поэтому система должна быть также обновлена. Я верю, что россияне вернутся в лидеры уже очень скоро, но всё-таки это процесс, который требует некоторого запаса терпения, — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».