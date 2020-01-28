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14:13 (мск), источник: ТАСС

Состав сборной России по биатлону в следующем сезоне может сократиться вдвое

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Число биатлонистов, которые будут проходить централизованную подготовку к новому сезону в составе сборной России, может сократиться вдвое, если Союз биатлонистов России (СБР) решит проводить за рубежом все тренировочные сборы. Об этом ТАСС сообщил глава СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Перед стартом нынешнего сезона на централизованную подготовку в составе сборной России в мужскую и женскую команды были включены по 16 биатлонистов. В воскресенье российская команда установила антирекорд — серия без призовых мест на этапах Кубка мира достигла 26 гонок.

«Время исправить ситуацию до чемпионата мира (турнир стартует 13 февраля — прим. ТАСС) есть. Если не получится, будем смотреть на ситуацию более глобально. Мы же анализируем не только нашу работу, но и пытаемся понять причину выдающихся достижений тех же французов, других команд, которые прибавляют по ходу сезона», — сказал Драчев.

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«Чтобы работать по их методике, идти по такому же пути, необходимо принимать определенные решения. Но надо еще посмотреть, пойдет ли это нам на пользу, потому что те же французы во время подготовительного этапа вообще не опускаются ниже 1000 метров, они тренируются только на высоте. Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине», — подчеркнул он.

Российские тренировочные базы, расположенные в условиях среднегорья, на пользу российским биатлонистам, по словам президента СБР, не идут. «Сочи мы пробовали, но у нас не очень хорошо там получается, прогресса нет, даже наблюдается ухудшение. Сейчас анализируем каждое место для подготовки», — отметил Драчев.

«Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечет определенные изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав», — отметил он.

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