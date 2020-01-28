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15:35 (мск), источник: Sport24

«Идиоты! Кончили совсем биатлон в России». Тихонов разнес Драчева за слова о сокращении сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что состав сборной России может сократиться вдвое в следующем сезоне.

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Источник: Sport24

«Все, что говорит Драчев — это бред безграмотного человека. Все, что ему нужно сказать: «Я подаю в отставку!» Это будет самый большой подарок российскому биатлону и нашим болельщикам. Думаю, в будущем году он не будет президентом. Если совести вообще хватит. Мы же видим, что творится. У меня на сайте висят его уголовные дела, так что его ждет другая жизнь. Идиоты! Довести до такого состояния и продолжать это делать.

Кончили совсем биатлон в России. Международных стартов нет, ничего нет. Все регионы жалуются, что нет средств на существование. Кошмар! Если спортсмены прислушаются и нормально восстановятся, то Миронова может составить конкуренцию. Клянусь, что у меня бы они бежали без вопросов, особенно Елисеев, Логинов и Миронова. Они бы у меня составляли конкуренцию. У моей команды не было звезд, у нас было 11 человек в биатлоне, все в полном порядке. Но ведь в России чем лучше, тем хуже. Так что чему тут удивляться?

Драчев говорит про комплекс в Сочи, что там не получается тренироваться. Болван! Как же мы раньше выигрывали? У нас и Сочи не было. Я же 13 с половиной лет возглавлял биатлон, почему нельзя было прислушаться? Я бы всю эту банду разогнал и взял бы ответственность. Тогда наверняка бы все стало по-другому. С Норицыным вообще все интервью — глупость. Мне же звонят со всех регионов. Я сейчас был в Челябинске, Губерниева поливает вся страна, а он никак не может задуматься. Надоел всем уже своей абсолютной безграмотностью", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.

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