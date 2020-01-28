Российские юноши завоевали бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону

Российские юноши завоевали бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужская юношеская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете 3×7,5 км на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.