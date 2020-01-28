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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские юноши завоевали бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Мужская юношеская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете 3×7,5 км на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалев финишировали без штрафных кругов и уступили более полутора минут победителям — команде Норвегии. Второе место заняла сборная Чехии.

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