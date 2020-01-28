Драчев говорит о трех медалях ЧМ. О чем он вообще?
Особое мнение обозревателя «СЭ» по оптимизму президента СБР о главном старте сезона.
Особое мнение обозревателя «СЭ» по оптимизму президента СБР о главном старте сезона.
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью ТАСС сообщил, что на предстоящем чемпионате мира России по силам завоевать сразу три медали. Как в прошлом году. На фоне 26 безмедальных гонок такие заявления могут вызывать только улыбку. Кажется, президент СБР этими словами может поставить себя в очень неловкое положение.
Драчев по натуре оптимист. Ничего плохого в этом, конечно, нет. И в душе он может надеяться хоть на 10 золотых в Антхольце. В этом случае его ожидания — только его проблемы. Но когда он публично говорит о перспективах попадания на пьедестал, то должен понимать, что по итогам чемпионата мира его спросят именно о трех наградах. И даже если команда завоюет две медали, что по нынешнему сезону было бы за счастье, ему вместо поздравлений напомнят: «Владимир Петрович, а вы говорили про три»…
Это просчитывается в два счета. И отчасти поэтому руководители и тренеры так не любят громко говорить о количестве планируемых подиумов перед крупными стартами. Только лишнее давление. Получится — хорошо. Зачем Драчев добровольно ставит себя под удар, непонятно. Не нужно быть Александром Тихоновым, который все знает наперед, чтобы понимать: теперь весь чемпионат мира ему будут напоминать о медальных планах.
А российская сборная сейчас не в той ситуации, чтобы играть мускулами. Мы с нулями на стрельбе не попадаем в десятку
Ждем дальше цитат классиков.
Хотелось бы услышать толковую аналитику, узнать, что пошло не так в январе. А не традиционные «будем разбираться» и «дальше должно быть лучше». Еще не так давно Драчев сам задавал подобные вопросы. Вот, что он говорил «БалтИнфо» в 2014 году.
— Посмотрите, какие результаты у наших спортсменов, — недоумевал нынешний руководитель. — Женщины вообще перестали бегать. Они до финиша бояться дойти, боятся стартовать. Я сразу сказал, что приглашение Пихлера в женскую команду было ошибкой. И это назначение привело к катастрофе. На Олимпийских играх в Сочи, по сути, спаслись за счет российского патриотизма. Загублено много талантливых спортсменов. Думаю,
Эх, сейчас бы хотя бы одного человека в женскую сборную, на котором можно было бы выезжать. В том же интервью были слова Владимира Петровича про одного из тренеров мужской команды, который совершенно не умеет подводить команду к главному старту, про отсутствие иллюзий и про то, что деньги все это время вкладывались во что угодно, только не в то, что помогло бы поднять результат.
В то время смело высказываться он не стеснялся. Видимо, тогда ему просто еще не попалась картинка про пчел.
Что ж, ждем чемпионата мира. Будем надеяться на чудо (на что же еще?). Только представьте, как будет круто, если по итогам главного старта сезона президент СБР скажет: «Я же говорил, а вы не верили».
Или вы и так верите, что в Антхольце российская сборная завоюет три медали?