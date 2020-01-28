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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Драчев объяснил отсутствие медалей у россиян на этапах Кубка мира

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Отсутствие медалей у россиян на этапах Кубка мира по биатлону объясняется тем, что спортсмены из Франции и Норвегии резко прибавили в результатах, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье в словенской Поклюке российская сборная обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд. В последний раз представители России были на призовом подиуме на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене 14 декабря, когда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования, а женская сборная России стала второй в эстафете.

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«В каждой гонке у нас были шансы, и у парней, и у девушек. Совсем пропащих гонок у нас не было, особенно у ребят, где есть Логинов и (Матвей) Елисеев, — сказал Драчев корреспонденту РИА Новости. — К сожалению, январь для нас сложился действительно тяжело. Важный фактор — выступление французов и норвежцев в этом сезоне. Они неожиданно для всех сделали взлет, ошеломили всех. Возможно, они нашли что-то, что позволяет им показывать запредельные результаты, когда сразу по шесть человек доезжают в десятку. Французы в этом сезоне вообще неудержимы».

«Так что говорить о том, что у нас какой-то провал, не приходится. Мы остались на том же уровне, на котором и были. Точно так же, как и шведы, немцы и еще несколько команд. Мы соревнуемся скорее с ними, тогда как французы и норвежцы ушли в отрыв от всех нас», — добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по биатлону с 13 по 23 февраля будет принимать Антхольц-Антерсельва (Италия).

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26 января© Ньюстюб
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