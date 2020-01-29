Российские юниорки завоевали серебро ЧМ по биатлону в эстафете
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские юниорки завоевали серебро в эстафете 4×6 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей в Швейцарии.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские юниорки завоевали серебро в эстафете 4×6 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Сборная России, использовав 7 дополнительных патронов и пробежав 1 штрафной круг, уступила на финише 15,4 секунды победительницам француженкам, которые избежали необходимости бежать штрафные круги и использовали 8 дополнительных патронов. Время француженок — 1 час 22 минуты 49,5 секунды. Третье место заняла сборная Норвегии (+2 минуты 8 секунд, 6 дополнительных патронов).
За сборную России в эстафете выступали Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко.