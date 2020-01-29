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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские юниорки завоевали серебро ЧМ по биатлону в эстафете

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские юниорки завоевали серебро в эстафете 4×6 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей в Швейцарии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России, использовав 7 дополнительных патронов и пробежав 1 штрафной круг, уступила на финише 15,4 секунды победительницам француженкам, которые избежали необходимости бежать штрафные круги и использовали 8 дополнительных патронов. Время француженок — 1 час 22 минуты 49,5 секунды. Третье место заняла сборная Норвегии (+2 минуты 8 секунд, 6 дополнительных патронов).

За сборную России в эстафете выступали Анастасия Халиуллина, Анастасия Гореева, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко.

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26 января© Ньюстюб
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