Российские юниорки завоевали серебро ЧМ по биатлону в эстафете

Российские юниорки завоевали серебро ЧМ по биатлону в эстафете

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские юниорки завоевали серебро в эстафете 4×6 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей в Швейцарии.