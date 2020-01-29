Французские биатлонистки выиграли эстафету на юниорском ЧМ в Швейцарии, белоруски — 9-е

Камилла Бене, Лаура Буко, Лу Анн Шева и Паула Боте показали на финише время 1 ч. 22 мин. 49,5 сек. (без штрафных кругов, плюс 8 дополнительных патронов). На втором месте россиянки, отставшие от победителей на 15,4 сек. (1+7). Третья позиция в итоговом протоколе у команды Норвегии: скандинавские спортсменки пришли на финиш спустя 2 мин. 8 сек. после француженок (0+6).