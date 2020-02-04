Сразив наповал: эстонская биатлонистка, сотворившая настоящую сенсацию

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Очаровательная блондинка заявила о себе биатлонному сообществу еще год назад, когда женская сборная Эстонии по биатлону показала свой лучший результат за 25 лет, став девятой на одном из этапов Кубка мира и обойдя в финальном протоколе россиянок. Поклонники одного из самых зрелищных видов спорта тотчас отметили не только спортивные заслуги девушки, но и ее эффектные внешние данные.

Регина дебютировала на Кубке мира в сезоне-2015/16, выйдя на старт эстафеты в составе сборной Эстонии на этапе в Рупольдинге. В прошлом сезоне Ойя заработала свои первые кубковые очки, финишировав на 38-м месте в гонке преследования в итальянской Антерсельве.

Стоит отметить, что за всю историю выступления эстонских спортсменов на этапах Кубка мира это всего лишь четвертый подиум. Лучшим результатом биатлонистов, представляющих это небольшое государство, считается второе место Роланда Лессинга, добытое 20 декабря 2009 года во время гонки преследования. И вот, спустя чуть более 10 лет, настоящий праздник для жителей Эстонии устроили Рене Захна и наша сегодняшняя героиня Регина Ойя, повторив наивысшее достижение.

После такого успеха на Instagram биатлонистки подписалось значительное количество людей, а в комментариях под постами девушки отныне часто можно встретить различные комплименты в ее адрес, в том числе и на русском языке.

Регина вправе посоперничать с Доротеей Вирер, Лизой Витоцци, Светланой Мироновой, Викторией Сливко и Паулиной Фиалковой за звание самой симпатичной и обаятельной биатлонистки в нынешнем пелетоне. Ее притягательная улыбка заставит вас записаться в ряды почитателей таланта эстонской милашки.

Спортивная карьера очаровательной девушки не мешает ей получать высшее образование по специальности «Связи с общественностью и скандинавские языки». Случается и так, что утром Регина сидит на парах, а после обеда надевает лыжи, хватает винтовку и берется штурмовать лыжную трассу.

«Это очень интересно. В жизни главное найти баланс. Конечно, я хочу хорошо учиться. Иначе зачем вообще ходить в университет? Мне ещё предстоит несколько лет учебы, но это нормально. Учеба помогает мне развиваться как личность. Спортивная карьера не вечная, поэтому я хочу знать, что у меня есть запасной план, если что-то пойдёт не так в биатлоне», — заявила Регина в интервью Чемпионату.

Спортсменка также сказала, что ей нравится совмещать учебу и выступления.

«Иногда это прикольно. Особенно весной, когда заканчивается сезон на Кубке мира, и я могу переключиться на что-то другое. Вообще моя жизненная позиция — делать то, что нравится, и то, что круто».