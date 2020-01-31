«Рад, что не стал великим спортсменом». Олимпийскому чемпиону Николаю Круглову 70 лет

Источник: РИА "Новости"

По нынешним меркам он был бы звездой российского спорта. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель и шестикратный призер чемпионатов мира.

Для завоевания всех этих наград Николаю Круглову понадобилось всего пять лет и единственная в карьере победная Олимпиада — 1976 года в Инсбруке. 31 января прославленный советский биатлонист празднует 70-летие. О своем спортивном пути он рассказал ТАСС.

О знакомстве с биатлоном

Я попал в спорт воле случая, хотя и говорят, что в этой жизни ничего случайного не бывает. Дело было так: я служил в войсках ПВО на Северном Урале, и меня вызвали на армейский сбор. И там же оказался мой самый близкий друг, который занимался биатлоном. Он и предложил мне попробовать. Я и попробовал: просто стрельнул и очень хорошо попал. Был взят на карандаш, и через восемь месяцев меня уже вызвали для прохождения службы в Москву. И пошло-поехало.

До этого о биатлоне только слышал, но сразу начало получаться неплохо, я всегда прилично стрелял. А потом и бегать научился, когда согнал вес килограммов на десять. Я ведь в армии набрал прилично: на той каше не худели, а полнели. Но это лишние кило быстро улетели, надо было просто потрудиться.

После армии я работал на заводе по строительству подводных лодок. Но надо понимать: если люди начинали достигать спортивных высот, они редко появлялись на работе, в основном они проводили время на сборах и на соревнованиях.

О призвании

Я жил биатлоном, а не просто занимался им. У меня такой характер. Я думал только о тренировках и соревнованиях и старался учиться у других, любил, когда мне что-то подсказывали. Я стремился быть неплохим спортсменом и делал все по мере возможностей, хотя этих возможностей у меня особо и не было. Но тем не менее мне повезло в этой жизни.

Мне неведомо, как тренируются сейчас, но раньше мы тренировались очень прилично и скорости были очень высокие, хотя дистанции были другие — гонка на 20 километров и эстафета.

Сейчас же у нас очень любят писать в интернете, что, скорее всего, им мешает. Надо делом заниматься, тогда результат будет лучше. Советовать ничего не хочу, но, судя по наблюдениям, я понимаю, что причина кроется где-то в этом.

Ответственность перед страной всегда есть, независимо от того, советская она или капиталистическая. Но сейчас ответственность намного выше, потому что спортсмены выступают на коммерческих стартах, а это деньги. Жизнь же стала намного сложнее: если раньше мы бегали только за грамоты и победа могла тебе помочь обзавестись разве что квартирой (машины мы покупали за свой счет), то сейчас это деньги, заработок. Поэтому ответственность должна быть выше.

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион страны, мира и олимпийских игр по биатлону Николай Круглов. | Источник: РИА "Новости"

Об Олимпиадах.

Мне ничего не помешало выступить на Играх 1980 года, просто в самый последний момент меня не взяли — все переиграли без объяснений причин. Людям было неудобно, но кто-то, видимо, помог принять такое решение.

У нас же героев не должно быть много. На последней контрольной гонке я был лучшим в эстафете, так что по спортивному принципу я заслужил там выступать, но… Но я даже рад, что не стал великим спортсменом, а то бы могло быть хуже.

Не каждый великий спортсмен может справиться со своей славой. Я уже потом пришел к этой мысли и сказал себе: «Слава богу, что я не такой великий, особо кичиться нечем». Хотя я и не кичился никогда. Я рад тому, что есть. Я умею делать правильные выводы, жизнь меня научила очень многому, и, считаю, научила хорошему.

Олимпиада в Инсбруке запомнилась тем, что завоевали большое число медалей, хотя дисциплин было в разы меньше, чем сейчас. Тогда советская сборная выиграла 13 золотых, что является рекордом до сих пор.

Мы спокойно жили в отеле в горах. В те времена еще не было шалмана, который присутствует сейчас. Может быть, после всех наших трагических моментов этот бардак вокруг олимпийской сборной команды прекратится.

Николай Круглов - сын олимпийского чемпиона. | Источник: РИА "Новости"

О сыне — четырехкратном чемпионе мира Николае Круглове

Я сразу загадал: родится сын и мы еще покажем. И я считаю, что у нас нормально получилось. Не скажу, что удалось забраться очень высоко, но все же. Пусть сейчас попробуют так защитить страну.

Да, ради его карьеры я продал свои олимпийские награды, но я не хочу на эту тему особо распространяться. Не дай бог вам жизнь во времена перемен. Люди оставались без денег в одно мгновенье, я знаю людей, которые в петлю лезли. Но мы смогли, продолжали, и у нас все получилось.

Я сделал мужской поступок, но и он тоже — выкупил одну из наград.

Но мне ничего не надо, все и так знают, кто я. Вы же не видите моих медалей, но говорите со мной.

Медали — это просто аксессуар, дело в другом. Мне приятно осознавать, что я был участником великих событий — Олимпийских игр, где защищал честь страны.

Мне повезло был удачливым спортсменом. А что касается моих успехов, то жена любит говорить так: «Твое имя выбито на трамплине в Инсбруке золотыми буквами».

Артем Кузнецов