Домрачева рассказала, как в сборной Китая реагируют на новости об эпидемии коронавируса

«Паники нет. Все сотрудники команды, которые находятся рядом с нами, в последний раз были в Китае давно, в сентябре-октябре, еще до возникновения этого вируса. Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет. Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU», — рассказала 33-летняя спортсменка в интервью sport.tut.by.