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14:37 (мск), источник: ТАСС

Драчев заявил, что задача поднять общий уровень биатлонистов важнее результата на ЧМ

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Рост общего уровня спортсменов для Союза биатлонистов России (СБР) сейчас важнее результатов на чемпионатах мира. Об этом ТАСС рассказал президент организации Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира стартует в итальянском Антхольце 13 февраля. Ранее Драчев заявил, что на турнире российской команде будет по силам повторить результат прошлогоднего чемпионата мира, на котором она завоевала три медали (две серебряные и одну бронзовую).

«Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления по ходу всего сезона, — сказал Драчев. — Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу, но главное — поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать».

«Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. К примеру, мы анализируем, почему проигрываем в смешанных эстафетах, особенно в сингл-микстах, где есть свой специфика: там важно умение работать в контактных гонках и стрелять без штрафа за 20 секунд. У нас такое могут разве что Лариса Куклина и Евгения Павлова. Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов», — добавил он.

В воскресенье российская команда установила антирекорд — серия без призовых мест на этапах Кубка мира достигла 26 гонок.

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