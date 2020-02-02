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16:13 (мск), источник: БЕЛТА

Австрийка Анна Гандлер выиграла золото в гонке преследования на юношеском ЧМ по биатлону

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийка Анна Гандлер выиграла золото в гонке преследования на юношеском ЧМ по биатлону — 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Спортсменка, стартовавшая под четвертым номером, смогла обойти конкуренток и преодолеть 7,5 км дистанции за 22 мин. 01,2 сек. с одним промахом. Француженка Камилла Купе также была неточна один раз, проиграв сопернице из Австрии 1,2 сек. Итальянка Линда Зингерле с первой позиции переместилась на третье место с проигрышем в 15 сек. и тремя промахами.

Что касается белорусок, то Юлия Ковалевская завершила гонку на 21-й позиции (отставание от лидера 2 мин.18,7 сек. и 3 промаха), Карина Ануфриенко обосновалась на 38-й строке итогового протокола (+3 мин. 40,6 сек. и 1 промах).

Чемпионат мира — 2020 по биатлону среди юношей (U-19) и юниоров (U-21) в швейцарском Ленцерхайде проходит с 26 января по 2 февраля. На счету белорусской сборной бронзовая медаль юниора Дмитрия Лазовского в спринтерской гонке на 10 км.

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