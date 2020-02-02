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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко победила в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.

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Шевченко, ранее победившая в спринтерской гонке, в пасьюте преодолела дистанцию 10 километров без промахов за 30 минут 45,7 секунды. Второе место заняла норвежка Аасне Скреде (+15 секунд; один промах), бронзовым призером стала представительница Болгарии Милена Тодорова (+48,4 секунды; два промаха).

Замкнула первую десятку россиянка Анастасия Халиуллина (+2.19,5; три промаха).

Сборная России в медальном зачете турнира поделила первое место с командой Норвегии, в активе российских и норвежских биатлонистов по пять золотых наград, три серебряных и одной бронзовой. На третьем месте расположилась сборная Германии (2−1−1).

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