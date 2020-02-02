Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ

Шевченко, ранее победившая в спринтерской гонке, в пасьюте преодолела дистанцию 10 километров без промахов за 30 минут 45,7 секунды. Второе место заняла норвежка Аасне Скреде (+15 секунд; один промах), бронзовым призером стала представительница Болгарии Милена Тодорова (+48,4 секунды; два промаха).

Сборная России в медальном зачете турнира поделила первое место с командой Норвегии, в активе российских и норвежских биатлонистов по пять золотых наград, три серебряных и одной бронзовой. На третьем месте расположилась сборная Германии (2−1−1).