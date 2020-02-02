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21:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе

Сборная России завоевала девять медалей на чемпионате мира среди юношей и юниоров и разделила первое место в медальном зачете с норвежцами.

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Источник: Спорт-Экспресс

Болельщикам биатлона, чтобы получать положительные эмоции, нужно переключаться со взрослых соревнований на юниорские. Здесь нет 26 провальных гонок и все будто бы в параллельной реальности. Судите сами. По итогам юношеских Олимпийских игр Россия по биатлону стала лидером медального зачета — три золота и три серебра. На чемпионате мира у нас 5 золотых, 3 серебряных и одна бронзовая награда и тоже первое место. Пусть и разделенное с командой Норвегии.

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Триллер от Халили, золотой дубль Шевченко

За последние пять лет на этих чемпионатах мира у нас был только один оглушительный провал. В прошлом году сборная России была седьмой с одним золотом и одной бронзой. На этот раз на счету россиян победа Анастасии Халиуллиной в индивидуальной гонке среди юниорок, золото и серебро в юниорских эстафетах — среди мужчин и женщин соответственно плюс бронза у команды юношей.

Но показательнее всего на этом уровне оказываются результаты спринта и пасьюта. У юношей здесь можно порадоваться победе Алексея Ковалева с чистой стрельбой и серебру Любови Калининой у девушек. Правда, развить успех в гонке преследования оба не смогли. Зато завораживающими для российских болельщиков получились пасьюты у юниоров. У парней на финише вообще получилась настоящая заруба! Карим Халили с пятью (!) промахами умудрился догнать немца Данило Рейтмюлле, который забежал на штрафной круг только трижды. И в итоге уступил всего 0,6 секунды! Один точный выстрел — было бы гарантированное золото.

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А под занавес ЧМ болельщиков ждал финиш мечты. Анастасия Шевченко отработала свою гонку преследования безупречно — четыре «ноля» на стрельбе, финиш с флагом и золотой дубль. В пятницу Насте не было равных и в спринте.

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Лыжи и Красная поляна

На фоне неудач главной команды обращает на себя внимание отличный ход — и у старших, и у младших. Специалисты говорят, что именно скорость и функциональная готовность являются ключевыми в этом возрасте. Стрельбу часто можно наладить позже, она больше зависит от головы, которая у молодых не всегда бывает холодной. По статистике наиболее успешными во взрослом возрасте оказываются самые скоростные по юниорам. В редкой гонке наших ребят не было в пятерке лучших ходом. Аналогичная ситуация была на юношеских Олимпийских играх, где быстрее наших ногами были в единичных случаях только норвежцы и итальянцы.

При этом никакой секретной шлифт-машины в распоряжении юношей и юниоров нет. Более того, на юношеских Играх в Швейцарии лыжи для команды готовил один сервисмен, которому помогали тренеры и родители участников.

Да и в подготовке не было каких-то сверхъестественных условий. Заключительный сбор проходил в итальянском Риднау, а к ЮОИ юноши готовились, к примеру, на Хмелевских озерах, недалеко от Красной поляны. Президент СБР Владимир Драчев в недавнем интервью заявил, что сборы в Сочи отрицательно сказываются на подготовке биатлонистов, и у тех якобы наблюдается регресс. Но никакого регресса у юниоров не случилось. Наоборот, функционально и Алена Мохова, и Олег Домичек смогли отработать два серьезных старта, быть чемпионами на ЮОИ, а потом оказаться в медалях или рядом на ЧМ.

Да, победы на юниорском уровне далеко не гарантируют суперкарьеру среди взрослых. Йоханнес Бе и Доротея Вирер были большими звездами и остались ими. Мартен Фуркад в юниорском возрасте не выиграл ни одной личной медали ЧМ, а лидер общего зачета у женщин Тириль Экхофф вообще ни разу не была в призах. Настораживает другое — сейчас в сборную изо всех сил сватают Карима Халили, который при всем своем таланте пока допускает по пять промахов в индивидуалке и гонке преследования и которому бы готовиться ко взрослой карьере поступательно. А вот Игорь Малиновский, который в свое время выигрывал по юниорам все, что только можно, и мог бы стать той самой свежей кровью в главной команде, исчез с радаров практически бесследно.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Ленцерхайде (Швейцария)
Юноши. Спринт, 7,5 км

1. Алексей Ковалев (Россия) — 19.53,0 (0 штрафных кругов)
2. Ондрей Манек (Чехия) — отставание 9,3 (0)
3. Максим Джермэйн (США) — 11,3 (1)…
12. Алексей Зубарев (Россия) — 38,1 (1)…
22. Станислав Ильиных (Россия) — 1.07,4 (1)…
33. Виталий Гатилов (Россия) — 1.27,2 (1).

Гонка преследования, 10 км
1. Мартин Невланд (Норвегия) — 26.28,0 (1 промах)
2. Ондржей Манек (Чехия) — 25,4 (0)
3. Ловро Планко (Словения) — 52,0 (3)…
20. Алексей Зубарев (Россия) — 2.49,0 (5)
21. Станислав Ильиных (Россия) — 2.53,8 (2)…
26. Алексей Ковалев (Россия) — 3.27,2 (6)…
40. Виталий Гатилов (Россия) — 4.53,2 (5).

Девушки. Спринт, 6 км
1. Линда Цингерле (Италия) — 17.44,7 (1)
2. Любовь Калинина (Россия) — 20,8 (0)
3. Осеан Мишлон (Франция) — 21,3 (2)…
6. Алена Мохова (Россия) — 42,3 (1)…
17. Амина Иванова (Россия) — 1.13,3 (0)…
32. Дарья Малышкина (Россия) — 1.48,0 (3).

Гонка преследования, 7,5 км
1. Анна Гандлер (Австрия) — 22.01,2 (1 промах)
2. Камиль Купе (Франция) — 1,2 (1)
3. Линда Цингерле (Италия) — 15,0 (3)
4. Алена Мохова (Россия) — 37,3 (2)
5. Любовь Калинина (Россия) — 37,5 (3)…
34. Дарья Малышкина (Россия) — 3.33,7 (6)…
39. Амина Иванова (Россия) — 3.55,2 (4).

Юниоры. Спринт, 10 км
1. Вебйорн Соэрум (Норвегия) — 24.02,7 (1)
2. Якуб Штвртецки (Чехия) — 25,1 (0)
3. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 31,5 (0)…
5. Карим Халили (Россия) — 36,9 (1)…
15. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.23,2 (3)
16. Кирилл Бажин (Россия) — 1.31,9 (2)…
43. Никита Матвеев (Россия) — 2.39,8 (2).

Гонка преследования, 12,5 км
1. Данило Рейтмюлле (Германия) — 35.34,2 (3)
2. Карим Халили (Россия) — 0,6 (5)
3. Алекс Чисар (Словения) — 1,2 (1)…
14. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.20,9 (5)
17. Кирилл Бажин (Россия) — 1.27,9 (4)…
35. Никита Матвеев (Россия) — 3.24,6 (4).

Юниорки. Спринт, 7,5 км
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 23.19, 3 (0)
2. Аасне Скреде (Норвегия) — 40,9 (1)
3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (3)…
10. Анастасия Гореева (Россия) — 1.29,2 (1)
11. Анастасия Халиуллина (Россия) — 1.32,0 (1)…
44. Алина Кудисова (Россия) — 2.57,2 (4).

Гонка преследования, 10 км
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 30.45,7 (0)
2. Аасне Скреде (Норвегия) — 15,0 (1)
3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (2)…
10. Анастасия Халиуллина (Россия) — 2.19,5 (3)…
45. Алина Кудисова (Россия) — 6.17,9 (7).

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