Шестой этап Кубка IBU будет перенесён из Германии по причине тёплой погоды
Шестой этап Кубка IBU не состоится в Германии
Шестой этап Кубка IBU не состоится в Германии
Организаторы ищут варианты замены.
«Шестой этап Кубка IBU, который был должен был пройти в Арбере (Германия)
На 8 февраля в программе соревнований запланированы спринтерские гонки, а на 9-е — масс-старт-60. Тренеры сборной России планировали ещё раз посмотреть кандидатов в национальную сборную на чемпионат мира, а также на этапы Кубка мира, которые пройдут после первенства планеты. Напомним, что общий зачёт Кубка IBU среди женщин возглавляет россиянка Екатерина Глазырина, на третьем месте — Анастасия Поршнева.