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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Шестой этап Кубка IBU будет перенесён из Германии по причине тёплой погоды

Шестой этап Кубка IBU не состоится в Германии 8—9 февраля из-за установившейся тёплой погоды.

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Организаторы ищут варианты замены.

«Шестой этап Кубка IBU, который был должен был пройти в Арбере (Германия) 8—9 февраля 2020 года, должен быть отменён из-за дождя и тёплой погоды. IBU пытается найти замену, о чём своевременно информирует», — сообщает пресс-служба IBU на своей странице в «Твиттере».

На 8 февраля в программе соревнований запланированы спринтерские гонки, а на 9-е — масс-старт-60. Тренеры сборной России планировали ещё раз посмотреть кандидатов в национальную сборную на чемпионат мира, а также на этапы Кубка мира, которые пройдут после первенства планеты. Напомним, что общий зачёт Кубка IBU среди женщин возглавляет россиянка Екатерина Глазырина, на третьем месте — Анастасия Поршнева.

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