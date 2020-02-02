Шестой этап Кубка IBU будет перенесён из Германии по причине тёплой погоды

«Шестой этап Кубка IBU, который был должен был пройти в Арбере (Германия) 8—9 февраля 2020 года, должен быть отменён из-за дождя и тёплой погоды. IBU пытается найти замену, о чём своевременно информирует», — сообщает пресс-служба IBU на своей странице в «Твиттере».

На 8 февраля в программе соревнований запланированы спринтерские гонки, а на 9-е — масс-старт-60. Тренеры сборной России планировали ещё раз посмотреть кандидатов в национальную сборную на чемпионат мира, а также на этапы Кубка мира, которые пройдут после первенства планеты. Напомним, что общий зачёт Кубка IBU среди женщин возглавляет россиянка Екатерина Глазырина, на третьем месте — Анастасия Поршнева.