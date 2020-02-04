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00:06 (мск), источник: ТАСС

Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону

ТАСС, 3 февраля. Первый канал будет вести прямые телетрансляции с чемпионата мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля.

Шесть из двенадцати гонок будут показаны в телеэфире, а в полном объеме трансляции будут доступны на официальном сайте Первого канала.

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