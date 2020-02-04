Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону

Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону

ТАСС, 3 февраля. Первый канал будет вести прямые телетрансляции с чемпионата мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.