Белорусский биатлонист Виктор Кривко выступит на этапе Кубка IBU в итальянском Мартель-Валь-Мартелло
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Кривко выступит на шестом этапе Кубка IBU, который стартует сегодня в
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Кривко выступит на шестом этапе Кубка IBU, который стартует сегодня в
Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский
Завершатся состязания 9 февраля гонками с массовым стартом.