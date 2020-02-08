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8 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусский биатлонист Виктор Кривко выступит на этапе Кубка IBU в итальянском Мартель-Валь-Мартелло

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Кривко выступит на шестом этапе Кубка IBU, который стартует сегодня в Мартель-Валь-Мартелло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартель-Валь-Мартелло из-за дождливой и теплой погоды. Мужской и женский спринты пройдут сегодня.

Завершатся состязания 9 февраля гонками с массовым стартом.

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