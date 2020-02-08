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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).

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Источник: РИА "Новости"

Кайшева, не допустившая ни одной осечки на двух огневых рубежах, преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 37,3 секунды. Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (+9,7 секунды; без промахов). Бронзовым призером стала еще одна представительница России Виктория Сливко (+21,7 секунды; без промахов).

Шестой этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но был отменен из-за дождя и теплой погоды. Позднее он был перенесен в Мартелло.

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