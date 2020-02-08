Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии

Кайшева, не допустившая ни одной осечки на двух огневых рубежах, преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 37,3 секунды. Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (+9,7 секунды; без промахов). Бронзовым призером стала еще одна представительница России Виктория Сливко (+21,7 секунды; без промахов).