Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золотую медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).
Кайшева, не допустившая ни одной осечки на двух огневых рубежах, преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 37,3 секунды. Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд (+9,7 секунды; без промахов). Бронзовым призером стала еще одна представительница России Виктория Сливко (+21,7 секунды; без промахов).
Шестой этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но был отменен