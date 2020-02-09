Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на чемпионате мира

Биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира, поскольку не успела получить гражданство страны.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В октябре 2019 года СБР одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении. Сейчас 27-летняя спортсменка при поддержке словенской федерации занимается оформлением гражданства страны, которое необходимо для выступления за новую команду.

— К сожалению, из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что это будет улажено в ближайшее время, — цитирует ТАСС Блажа Репинца, председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении.

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Полтора года назад спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон, а затем заявила о переходе в сборную Словении.

После получения гражданства Словении спортсменке необходимо получить разрешение на переход от Международного союза биатлонистов (IBU).

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
От Овечкина ждали юбилея, а он пережил позор
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку своим голом (видео)
Овечкин и другие звезды всё-таки приедут на Олимпиаду?
Девушка из СССР доминирует в UFC. Не оставила сопернице шансов
Свечников принес «Каролине» победу над «Вегасом» в матче НХЛ
19 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» в игре с «Питтсбургом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь