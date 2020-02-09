Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на чемпионате мира
Биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира, поскольку не успела получить гражданство страны.
Биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира, поскольку не успела получить гражданство страны.
В октябре 2019 года СБР одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении. Сейчас 27-летняя спортсменка при поддержке словенской федерации занимается оформлением гражданства страны, которое необходимо для выступления за новую команду.
— К сожалению,
Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Полтора года назад спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон, а затем заявила о переходе в сборную Словении.
После получения гражданства Словении спортсменке необходимо получить разрешение на переход от Международного союза биатлонистов (IBU).