Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на чемпионате мира

Источник: Спорт-Экспресс

В октябре 2019 года СБР одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении. Сейчас 27-летняя спортсменка при поддержке словенской федерации занимается оформлением гражданства страны, которое необходимо для выступления за новую команду.

— К сожалению, из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что это будет улажено в ближайшее время, — цитирует ТАСС Блажа Репинца, председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении.

Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Полтора года назад спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон, а затем заявила о переходе в сборную Словении.