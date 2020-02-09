В сборной России не рассчитывают на Бабикова во время чемпионата Европы

— Все отборы уже прошли, плюс надо учитывать, что все сильнейшие находятся здесь, — цитирует ТАСС Хованцева. — У нас даже на одного спортсмена больше, так что еще будем решать по составу на Кубок IBU. Это спорт, как мы его будем оценивать, сравнивая со спортсменами, которые здесь?