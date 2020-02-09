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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сборной России не рассчитывают на Бабикова во время чемпионата Европы

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что на данный момент Антон Бабиков не входит в список кандидатов в сборную России на чемпионат Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Тренер подчеркнул, что все сильнейшие уже находятся на сборе команды в Италии.

— Все отборы уже прошли, плюс надо учитывать, что все сильнейшие находятся здесь, — цитирует ТАСС Хованцева. — У нас даже на одного спортсмена больше, так что еще будем решать по составу на Кубок IBU. Это спорт, как мы его будем оценивать, сравнивая со спортсменами, которые здесь?

Чемпионат Европы пройдет с 24 февраля по 1 марта. Бабиков перед началом сезона не смог отобраться в основной состав сборной России и не попал в состав на Кубок IBU.

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