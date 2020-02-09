Норвежская биатлонистка Ида Лиен победила в масс-старте на этапе Кубка IBU в Италии

Дистанцию норвежская биатлонистка преодолела за 37 мин. 22,5 сек. На второй позиции разместилась немка Франциска Хильдебранд (отставание 13,6 сек.). Украинка Юлия Журавок стала третьей (отставание 20,8 сек.).

Продолжатся соревнования сегодня масс-стартом у мужчин, где дистанцию в 15 км в числе прочих преодолеет белорус Виктор Кривко.