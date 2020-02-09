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17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежская биатлонистка Ида Лиен победила в масс-старте на этапе Кубка IBU в Италии

9 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Норвежская спортсменка Ида Лиен выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в Мартель-Валь-Мартелло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию норвежская биатлонистка преодолела за 37 мин. 22,5 сек. На второй позиции разместилась немка Франциска Хильдебранд (отставание 13,6 сек.). Украинка Юлия Журавок стала третьей (отставание 20,8 сек.).

Продолжатся соревнования сегодня масс-стартом у мужчин, где дистанцию в 15 км в числе прочих преодолеет белорус Виктор Кривко.

Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартель-Валь-Мартелло из-за дождливой и теплой погоды.

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