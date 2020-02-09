Норвежская биатлонистка Ида Лиен победила в масс-старте на этапе Кубка IBU в Италии
9 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Норвежская спортсменка Ида Лиен выиграла
9 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Норвежская спортсменка Ида Лиен выиграла
Дистанцию норвежская биатлонистка преодолела за 37 мин. 22,5 сек. На второй позиции разместилась немка Франциска Хильдебранд (отставание 13,6 сек.). Украинка Юлия Журавок стала третьей (отставание 20,8 сек.).
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Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский