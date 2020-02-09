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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Италии

9 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Стурла Лагрейд выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка IBU, который прошел в Мартель-Валь-Мартелло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гонку в 15 км норвежец преодолел за 40 мин. 47,6 сек. На второй позиции итогового протокола разместился немец Лукас Фратцшер (отставание 5 сек.). Его партнер по команде Роман Рес стал третьим (отставание 11,5 сек.).

Белорус Виктор Кривко занял 21-ю позицию. Дистанцию он преодолел с отставанием от победителя гонки в 2 мин. 0,8 сек.

Женский масс-старт сегодня выиграла норвежская биатлонистка Ида Лиен.

Шестой этап Кубка IBU по биатлону был перенесен из немецкого Арбера в итальянский Мартель-Валь-Мартелло из-за дождливой и теплой погоды.

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