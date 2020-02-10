Драчев заявил, что проблемы подготовки лыж и оружия российских биатлонистов к ЧМ решены

«Было много нареканий в сторону лыж и сервиса, и это является основной причиной, почему мы настолько отстали от лидеров мирового биатлона, — сказал Драчев. — Мы подготовили 25 пар лыж, отвезли их в Таллин, где их обкатывали к чемпионату мира. Есть определенные положительные моменты, работа проделана не зря. Есть большая прибавка».

«Плюс мы усилили сервис, добавили двух человек и еще двух сервисменов, которые работали на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) для поддержки основного состава. Всего у нас теперь в сервисе работают девять человек, что дает надежду на то, что с лыжами должно быть все хорошо», — добавил он.