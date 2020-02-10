Драчев не считает результаты российских биатлонистов в этом сезоне неубедительными

Российская команда подходит к чемпионату мира с антирекордной серией — 26 гонок на этапах Кубка мира без призовых мест.
«Я бы не сказал, что эти результаты неубедительные. Я бы лучше говорил о причинах, почему происходит такая разбалансировка. Мы проанализировали результаты нашей команды и наших соперников за последние месяцы, разбирались, почему такой прорыв совершили команды Норвегии и Франции. Сейчас мы работаем над устранением этого отставания», — сказал Драчев.
«Моментально решить все проблемы невозможно, но сейчас мы постарались устранить то, что нам по силам», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.