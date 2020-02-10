Долг Союза биатлонистов России перед международной федерацией увеличился до €356 тыс

К октябрю 2019 года СБР погасил пред IBU €550 тыс. из €700 тыс. долга, по итогам заседания рабочей группы по восстановлению прав организации, которое прошло на прошлой неделе, стало известно, что национальная федерация должна будет выплатить еще более €170 тыс.

«Я не вижу конструктивной работы рабочей группы, я вижу только ухудшение. С каждым приездом этой комиссии наши долги только увеличиваются. Теперь мы должны еще €356 тыс., причем не очень понятно, по каким причинам. По этой причине я бы хотел много вопросов адресовать руководству IBU», — сказал Драчев.

«Скоро в общей сложности мы должны будем уже за €1 млн. Такое ощущение, что мы выбраны федерацией, которая должна постоянно что-то оплачивать, а что — большой вопрос. Так не может продолжаться, мы должны идти навстречу друг другу, а не отдаляться и затягивать с восстановлением в правах. В октябре сначала шла речь о €150 тыс., теперь — о €356 тыс., и конца этому не видно, должна быть какая-то конечная цифра», — добавил он.

СБР ограничили в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации. В октябре 2019 года конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.