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13:48 (мск), источник: ТАСС

Глазырина и Кайшева могут выступить на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева могут выступить на чемпионате мира в Антхольце. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

«У женщин в состав вошли пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Плюс с Кубка IBU мы практически утвердили включение Екатерины Глазыриной и, возможно, привезем Ульяну Кайшеву», — сказал Драчев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Глава СБР отметил, что спортсменки могут присоединиться к команде уже перед чемпионатом мира или уже на следующей неделе, после этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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