Глазырина и Кайшева могут выступить на чемпионате мира по биатлону
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева могут выступить на чемпионате мира в Антхольце. Об этом на
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева могут выступить на чемпионате мира в Антхольце. Об этом на
«У женщин в состав вошли пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина
Глава СБР отметил, что спортсменки могут присоединиться к команде уже перед чемпионатом мира или уже на следующей неделе, после этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).
Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.