Четырех биатлонистов исключили из сборной Казахстана за нарушение режима

Все четыре спортсмена нарушили дисциплинарный и спортивный режимы на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира. Решение об их отстранении вынесено на основании рапорта главного тренера Максата Шаранова, объяснительных от тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы.

«И представители НОК Казахстана, и Министерства культуры и спорта, и сама национальная федерация были едины в своем решении отстранить из состава сборной атлетов, допустивших грубые нарушения спортивной дисциплины, — прокомментировал ситуацию директор Дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов. — Речь идет не только о недопустимом поведении атлетов на сборах, речь идет о том, как они представляют свою страну. Будь то крупные международные соревнования, будь то закрытые учебно-тренировочные сборы — спортсмен сборной Казахстана должен с честью носить свою форму с названием страны. Этот случай должен стать показательным для всех атлетов, которые выступают за национальную сборную. НОК Казахстана категорически не приемлет нарушения спортивной дисциплины. Такие случаи единичны, но мы предупреждаем, что каждый атлет будет нести персональную ответственность, так же, как и тренеры, допустившие такое поведение. Мы благодарны Союзу биатлонистов за оперативность в реакции на данную ситуацию».