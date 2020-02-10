Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Четырех биатлонистов исключили из сборной Казахстана за нарушение режима

Биатлонисты Антон Пантов, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин исключены из сборной Казахстана. Такое решение принято дисциплинарной комиссией Союза биатлонистов, сообщает Olympic.kz.

Наверх

Все четыре спортсмена нарушили дисциплинарный и спортивный режимы на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира. Решение об их отстранении вынесено на основании рапорта главного тренера Максата Шаранова, объяснительных от тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы.

Читайте также
Чепиков: На ЧМ по биатлону побеждают те, на кого не рассчитывают

«И представители НОК Казахстана, и Министерства культуры и спорта, и сама национальная федерация были едины в своем решении отстранить из состава сборной атлетов, допустивших грубые нарушения спортивной дисциплины, — прокомментировал ситуацию директор Дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов. — Речь идет не только о недопустимом поведении атлетов на сборах, речь идет о том, как они представляют свою страну. Будь то крупные международные соревнования, будь то закрытые учебно-тренировочные сборы — спортсмен сборной Казахстана должен с честью носить свою форму с названием страны. Этот случай должен стать показательным для всех атлетов, которые выступают за национальную сборную. НОК Казахстана категорически не приемлет нарушения спортивной дисциплины. Такие случаи единичны, но мы предупреждаем, что каждый атлет будет нести персональную ответственность, так же, как и тренеры, допустившие такое поведение. Мы благодарны Союзу биатлонистов за оперативность в реакции на данную ситуацию».

Решения по дисциплинарным мерам в отношении тренерского штаба биатлонистов будут приняты отдельно.

Отметим, что Пантов исключен из сборной и отстранен от республиканских и международных соревнований по биатлону на четыре года, а Куц, Витенко и Еремин — на один год. Все спортсмены отозваны со сборов.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
Нереальный Сон. Самого стабильного штангиста сборной Казахстана наигрывают к Олимпиаде?
Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу
«Он знает, что великолепен». Шестеркин завоевывает Нью-Йорк
Воссоздан последний полет вертолета Коби Брайанта
Что показал Смолов в матче с «Севильей»?
В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта
Брат Хабиба нокаутировал соперника на GFC 24 в Саратове
Месси — супер! В одиночку принес «Барсе» победу над «Бетисом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь