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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В детсаду Администрации Президента будут стрелять резиновыми пульками

Владимир Драчев придумал, как спасти российский биатлон.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) провел пресс-конференцию за два дня до главного старта сезона — чемпионата мира, который стартует в итальянской Антерсельве 13 февраля.

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О составах

У мужчин тройка лидеров понятна — Логинов, Гараничев и Елисеев. Они побегут в Антерсельве большую часть гонок. Есть еще Латыпов и Поршнев. Так же с Кубка IBU мы подключим Халили. Рассматриваем его на эстафету.

У женщин к Мироновой, Юрловой-Перхт, Куклиной и Старых, которая стала лидером сборной, добавим Глазырину и, вероятно, Кайшеву.

Предварительный состав сборной России на чемпионат мира (13 — 23 февраля, Антхольц-Антерсельва)

Мужчины. Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Женщины. Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых, Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.

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О рекордной безмедальной серии

Я бы не сказал, что наши результаты неубедительны. Было много хороших гонок, четвертых мест. Но мы думали, почему Норвегия и Франция сейчас настолько сильнее всех. Разобрались в разбалансировке. Я лично ездил и анализировал.

Много нареканий был в сторону лыж. Вот это и является основной причиной, по которой мы настолько отстали от лидеров мирового биатлона. Мы предприняли ряд шагов:

— есть поддержка от ФЛГР. Мы взяли 25 пар лыж, их сейчас обкатывают их в Таллине. Прибавка уже ощущается очень большая;.

— идет работа со шлифт-машиной. Нашли качественную, есть товарищи, которые нам помогут;.

— добавили двух человек в сервис-бригаду. Теперь их уже девять;.

— проработали состав порошков и парафинов. Мы приобретаем их в России. Выяснилось, что по качеству они сильно отличается от тех, которые мы можем купить в Европе, на тех же этапах Кубка мира;.

— такая же ситуация по стрельбе. К ЧМ отстреляны новые патроны, а некоторым спортсменам заменили даже стволы.

Считаю, даже хорошо, что все это произошло сейчас — и у нас есть время выйти к Олимпийским играм в технической части на самый высокий уровень.

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Об успехах на юниорском ЧМ и юношеской Олимпиаде

Мы благодарны регионам, которые готовили будущих звезд. Такого прорыва детей никто, возможно, не ожидал, но мы работали над этим вопросом. Накануне стартов были сборы в Сочи. Да, были года, когда мы выигрывали больше медалей. Но и это — прорыв. Для нас это хороший повод обращать больше внимания на юношеские команды.

Почему звездные юниоры в России не показывают результатов на взрослом уровне

Из-за технических проблем, о которых я говорил выше. Мы в этом плане отстаем. И если техническая составляющая наших юниоров более или менее сравнима с лидерами, то во взрослой сборной разница гораздо выше. Это не форсирование! Просто ребята у нас очень сильные. Возможно, мы сразу же будем привлекать их в основной состав для подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

О биатлоне в детских садах

Был в Германии. Договорились о сотрудничестве. Они делают детские стрелковые установки. Дорого — 150 евро. Но они абсолютно безопасные. Стреляют в них простыми резиновыми пульками. Так что можно использовать с любого возраста. Мы уже проговорили, что они появятся в детсаду Администрации президента. Потом будем распространять их дальше. У меня сыну 5 лет. Владимир. Он один из главных болельщиков биатлона, смотрит все. Стреляет в эту установку и говорит: «Я Логинов, только без промахов».

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О подготовке к Олимпиаде-2022

Возможно, проведем ее в Чите. Разговариваем о базе. Там условия один в один с пекинскими.

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О пропуске этапа в Поклюке с целью планомерной подводки к ЧМ

Если бы точно знали, что пропустим этот этап и тогда подготовимся к ЧМ хорошо — сделали бы так. Но ведь не факт. Мы готовимся и верим в команду. Никакого дисбаланса и разногласий в сборной нет. Психологического шлейфа тоже. Было много хороших гонок. А результаты многих ЧМ сильно отличались от того, что было на Кубке мира. Так что верим в прорыв. По тестам и контрольным все в хорошем состоянии. Мы не сомневаемся в наших спортсменах.

Про долг IBU из-за допинговых скандалов

Я не вижу конструктива с рабочей группой. Мы должны идти навстречу, а вместо этого отдаляемся друг от друга. С каждым приездом комиссии наши долги увеличиваются. В октябре говорили, что нам осталось выплатить 150 тысяч евро (к уже погашенным 550 тысячам. — Прим. «СЭ»). Но, заплатив 240 тысяч, вдруг выяснилось, что мы должны еще 356 тысяч…

Я хотел бы задать много вопросов руководству IBU. Получается, что с нас требуют сумму в районе миллиона евро. Может, и больше.
Владимир Драчев

Это наводит на мысль, что мы выбраны той федерацией, которая постоянно должна что-то оплачивать. Платить за переезды и проживания исполкомов. Во время чемпионата мира будет Исполком IBU и там я подниму этот вопрос.

Владимир Иванов

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