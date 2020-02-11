Французская биатлонистка Бегю завершила карьеру в 23 года

«Будучи счастливой без всяких сожалений, с воспоминаниями и планами в голове — вот как я всегда мечтала завершить карьеру в биатлоне. Момент настал. Я рада объявить, что завершаю выступления. У меня была лучшая жизнь в качестве биатлонистки. Теперь я хочу лучшей жизни как женщина. Я мечтаю работать с лошадьми, путешествовать и жить свободно, как воздух.