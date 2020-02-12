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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе сообщалось, что допинг-проба В бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по борьбе Йенни Франссон дала положительный результат.

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Позднее спортсменка была окончательно исключена из состава шведской олимпийской сборной на Игры в Токио-2020. Также сообщалось, что допинг-тест провалил бегун на длинные дистанции Фсиха, который был отстранен на время расследования.

«Я был удивлен и раздражен, когда услышал о деле Йенни Франссон, а затем о Робеле Фсихе. Я считал, что Швеция стоит в первых рядах в борьбе с допингом. Это невероятно печально, и это тяжелый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали на допинге. Но когда дело касается шведов, это еще неприятнее», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Ранее Самуэльссон неоднократно критиковал российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, он также призывал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и наложить санкции на российский спорт.

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