Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Позднее спортсменка была окончательно исключена из состава шведской олимпийской сборной на Игры в Токио-2020. Также сообщалось, что допинг-тест провалил бегун на длинные дистанции Фсиха, который был отстранен на время расследования.

«Я был удивлен и раздражен, когда услышал о деле Йенни Франссон, а затем о Робеле Фсихе. Я считал, что Швеция стоит в первых рядах в борьбе с допингом. Это невероятно печально, и это тяжелый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали на допинге. Но когда дело касается шведов, это еще неприятнее», — цитирует Самуэльссона Expressen.