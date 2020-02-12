Состав сборной России на ЧМ по биатлону не опубликовали на сайте федерации. Как это понимать?
Президент СБР Драчев уже говорит о летней подготовке к следующему сезону.
Президент СБР Драчев уже говорит о летней подготовке к следующему сезону.
Вряд ли у
Топ-3 в сборной прямо сейчас — Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев (как это ни странно). Им бежать не только эстафеты, где стопроцентная эффективность на рубеже может
Какими могут быть Логинов и Елисеев (поразивший своей стрельбой после лета), мы уже видели на старте сезона. Хотя Логинов уже не тот, что был в прошлом году. А прохождение заключительного круга Елисеевым за 18-дневный сбор в Риднау, увы, просто нереально отработать. Но темной лошадкой в этой компании все равно выглядит Гараничев. Он же толком так и не разбежался (выше 11-го места не поднимался). При идеальных раскладах в цветы
Чего не скажешь про Эдуарда Латыпова и Никиту Поршнева. Как зажигал Латыпов в эстафете на этапе в Эстерсунде, вряд ли успело стереться из памяти. С тех пор он совсем на себя не похож. Пропала и стрельба, и приличный ход. 24-е место в индивидуалке — все, чем он может гордиться. Поршнев вообще не изменился с прошлого сезона. Был на среднем уровне, так там и остался (лучший результат в этом году — 18-е место в масс-старте). Ждать от парней в их форме ничего не стоит. В пасьют отобраться могут, правда, если их заявят.
Кирилл Стрельцов — открытие Поклюки. В индивидуалке он чуть не стал лучшим из россиян. 23-летний дебютант прошел четыре рубежа без промахов, и тренеров это впечатлило. Учитывая, как бездарно мы бегаем длинные гонки, Стрельцов будет там на своем месте. Главное, чтобы хватило сил на дистанции.
Под вопросом пока остается участие Карима Халили. Тренерский штаб совещается. Талантливый юниор присоединился к основе только в Оберхофе. Произвести фурор в личных гонках он не смог, а вот в эстафете выглядел гораздо лучше. Чем еще раз убедил тренеров в своей перспективности. Юниорский чемпионат мира тоже должен быть засчитан ему в копилочку. Одно ясно точно — Халили нужно брать (хотя бы ради эстафеты).
Отцеплять от поезда в Антхольц Светлану Миронову было бы странно. Тренеры ведь верят, что она начнет стрелять. Хотя за эти годы ничего так и не изменилось. Даже первый подиум на Кубке мира (3-е место в спринте) ее не оправдывает. Косяков было больше. И ставить Миронову в эстафету — рискованно. Но в хороший день показать приличный результат она сможет.
Екатерина
Лариса Куклина и Ирина Старых — единственные, кто радуют после межсезонья. Куклина прибавила ходом, а Старых вдруг стала крутым стрелком. И если в личных гонках ждать от девушек, будем честны, нечего, то в эстафете они обе могут помочь. Причем не только в женской.
Всплески Кристины Резцовой — все, почему она осталась в составе. С каким расчетом ее берут на чемпионат тренер — сложно сказать. Разве что Резцова пригодится в эстафете.
Хотя у нее будут конкурентки. Внезапно в списке очутились Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева. Они провели большую часть сезона на стартах в России и Кубке IBU. Но последние результаты позволяют им быть в Антхольце. Но нет никаких гарантий, что они пробегут хоть одну гонку. С костяком в целом все понятно.
Удивляет, что президент СБР Драчев назвал состав во время общения с журналистами, да и то с оговорками. По той же Кайшевой вроде бы думают. За сутки до старта турнира на сайте СБР нет даже новости о составе на ЧМ. На