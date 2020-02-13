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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Драчёв опроверг информацию о конфликте с Бабиковым и Цветковым

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв опроверг информацию о личном конфликте с чемпионами мира в эстафете Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым, из-за которого спортсменам якобы заказан путь в национальную команду.

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Источник: РИА "Новости"

«Это не так. У меня с ними нет никакого личного конфликта. Отбор в команду происходит исключительно по спортивному принципу. Если они будут хорошо выступать на внутренних соревнованиях, показывать результаты, то вернутся в команду. Пусть работают, всё просто», — приводят слова Драчёва «Известия».

Бабиков, как победитель Кубка IBU — 2018/2019, стартовал на первом этапе Кубка мира по личной квоте. Несмотря на то, что биатлонист был отнюдь не худшим в команде, его не оставили в сборной и даже не отправили на Кубок IBU. В 2020 году Бабиков выиграл несколько гонок на этапах Кубка России. Цветков не был на централизованной подготовке и не имел шансов попасть в сборную.

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