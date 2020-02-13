Российские биатлонисты пойдут в гору

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Открывающийся сегодня в итальянском Антхольце чемпионат мира по биатлону не выглядит для сборной России с ее стабильно скромными показателями на топ-турнирах в завершающемся десятилетии шансом совершить прорыв. Во всяком случае, свежие результаты намекают на то, что и более или менее стандартный набор из пары медалей — и совсем не обязательно, чтобы среди них вдруг обнаружилось золото, — будет для нее большим счастьем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Начинающийся сегодня смешанной эстафетой итальянский чемпионат мира — последний топовый биатлонный турнир в завершающемся десятилетии, которое для биатлона отечественного было очень странным, можно сказать, парадоксальным. По ходу него этот вид закрепился в России в той нише, что принято, исходя из востребованности, называть элитной, той, где, пожалуй, еще только футбол, хоккей да фигурное катание. Прямые трансляции, в том числе не слишком значимых соревнований, на федеральных программах, новости по любому поводу в интернете, вал подписчиков у страничек в Instagram ведущих спортсменов.

Но при этом с точки зрения результатов российский биатлон, вступивший в десятилетие с репутацией надежного добытчика медалей (даже на позорной для России ванкуверской Олимпиаде 2010 года биатлонисты выиграли два золота из трех от общего количества), вдруг очутился в нише отнюдь не элитной. Если брать именно топовые турниры — чемпионаты мира и Олимпиады, отечественный биатлон был удивительно стабилен. На мировом первенстве 2011 года — три награды, а после него их количество неизменно умещалось в скромнейшем диапазоне от нуля до двух. Более или менее счастливым исключением какое-то время побыла Олимпиада в Сочи с четырьмя российскими призовыми местами, но разразившийся вскоре после нее допинговый кризис сократил набор как раз ровно наполовину. В этом смысле прошлогодний чемпионат мира в шведском Эстерсунде можно было даже считать своего рода прорывчиком: на нем представители российской сборной снова трижды побывали на пьедестале, повторив показатель восьмилетней давности.

С победами все было еще хуже.

За все эти годы их у сборной России набралось три — неожиданный взлет Екатерины Юрловой в индивидуалке на чемпионате мира 2015 года плюс два триумфа мужской эстафеты: первый — на сочинской Олимпиаде, второй — на мировом первенстве в 2017-м. И то про олимпийское золото из-за постоянно то затухающих, то возобновляющихся расследований по сочинскому допингу вряд ли можно сказать, что оно точно закреплено за Россией навеки.

Как вряд ли можно сказать, что российские неудачи на кульминационных соревнованиях сезона не коррелировали с раскладами, вытекали из несчастливых обстоятельств, обидных промашек с тактикой и стратегией. В этом десятилетии количество настоящих — не разовых, на один-два подвига, — героев в сборной России, когда-то выдававшей их на свет целыми эстафетными бригадами, съежилось до минимума — до Антона Шипулина, поменявшего под занавес 2018 года спортивную карьеру на политическую. А намеки на тот же статус, что имел Шипулин, подал лишь Александр Логинов, в предыдущем розыгрыше Кубка мира ставший вторым за чересчур очевидным сегодня биатлонным фронтменом — норвежцем Йоханнесом Бё.

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Это бэкграунд глубокий. Но свежий кричит о том, что ничего хорошего в Антхольце сборной России не светит, даже погромче.

Формально в текущем сезоне у нее были какие-то достижения. В медальной таблице Кубка мира на счету россиян значатся пять медалей — два серебра и три бронзы. Но проблема в том, что все они относятся к стартовому отрезку сезона, к декабрьским этапам в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене. Это на них мощно смотрелись и Александр Логинов, и Матвей Елисеев, заставивший думать о появлении в российской мужской команде второго номера примерно равного по возможностям первому. Это на них не уступала в скорости лучшим зарубежным биатлонисткам и сносно стреляла Светлана Миронова, заставившая думать о появлении наконец в блеклой российской женской команде хоть кого-то соответствующего современным международным биатлонным стандартам качества, то есть прежде всего очень-очень резвого.

Но это декабрь.

А на трех январских этапах Кубка мира (в Германии — в Оберхофе и Рупольдинге, а также в словенской Поклюке) ничего похожего на декабрьские рывочки россияне не демонстрировали. Логинов с Елисеевым, выступив в полудюжине личных гонок каждый, по разику заехали в топ-десятку, а все остальное время держались среди массовки, скорость Светланы Мироновой куда-то испарилась, резервы «из засады» не выскочили.

Шансы сборной России в Антхольце надо высматривать с лупой. Они в относительно ровных составах под разные эстафеты, а еще в специфике места проведения чемпионата. Антхольц — это полуторакилометровая высота над уровнем моря, не все к такой адаптируются, вот француз Мартен Фуркад, самый титулованный биатлонист из тех, что продолжают карьеру, имеет в итальянских Альпах всего две кубковые победы… Но это не шансы — шансики. Впрочем, высматривать их с лупой, а потом радоваться горсточке пристойных результатов стало уже у тех россиян, кто неравнодушен к биатлону, успевшей сформироваться за это странное десятилетие устойчивой привычкой.

Алексей Доспехов