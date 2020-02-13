Российские биатлонисты пойдут в гору
Мировое первенство в Антхольце не сулит им ничего хорошего.
Мировое первенство в Антхольце не сулит им ничего хорошего.
Открывающийся сегодня в итальянском Антхольце чемпионат мира по биатлону не выглядит для сборной России с ее стабильно скромными показателями на
Начинающийся сегодня смешанной эстафетой итальянский чемпионат мира — последний топовый биатлонный турнир в завершающемся десятилетии, которое для биатлона отечественного было очень странным, можно сказать, парадоксальным. По ходу него этот вид закрепился в России в той нише, что принято, исходя из востребованности, называть элитной, той, где, пожалуй, еще только футбол, хоккей да фигурное катание. Прямые трансляции, в том числе не слишком значимых соревнований, на федеральных программах, новости по любому поводу в интернете, вал подписчиков у страничек в Instagram ведущих спортсменов.
Но при этом с точки зрения результатов российский биатлон, вступивший в десятилетие с репутацией надежного добытчика медалей (даже на позорной для России ванкуверской Олимпиаде 2010 года биатлонисты выиграли два золота из трех от общего количества), вдруг очутился в нише отнюдь не элитной. Если брать именно топовые турниры — чемпионаты мира и Олимпиады, отечественный биатлон был удивительно стабилен. На мировом первенстве 2011 года — три награды, а после него их количество неизменно умещалось в скромнейшем диапазоне от нуля до двух. Более или менее счастливым исключением
С победами все было еще хуже.
Как вряд ли можно сказать, что российские неудачи на кульминационных соревнованиях сезона не коррелировали с раскладами, вытекали из несчастливых обстоятельств, обидных промашек с тактикой и стратегией. В этом десятилетии количество настоящих — не разовых, на
Это бэкграунд глубокий. Но свежий кричит о том, что ничего хорошего в Антхольце сборной России не светит, даже погромче.
Формально в текущем сезоне у нее были
Но это декабрь.
Шансы сборной России в Антхольце надо высматривать с лупой. Они в относительно ровных составах под разные эстафеты, а еще в специфике места проведения чемпионата. Антхольц — это полуторакилометровая высота над уровнем моря, не все к такой адаптируются, вот француз Мартен Фуркад, самый титулованный биатлонист из тех, что продолжают карьеру, имеет в итальянских Альпах всего две кубковые победы… Но это не шансы — шансики. Впрочем, высматривать их с лупой, а потом радоваться горсточке пристойных результатов стало уже у тех россиян, кто неравнодушен к биатлону, успевшей сформироваться за это странное десятилетие устойчивой привычкой.
Алексей Доспехов