Александр Сыман — о шансах белорусов на чемпионате мира по биатлону
Главный старт сезона в биатлоне белорусские болельщики всегда ждут с особым нетерпением. Нынче он пройдет в Антхольце, а это место для нашей команды знакомое и накатанное.
Главный старт сезона в биатлоне белорусские болельщики всегда ждут с особым нетерпением. Нынче он пройдет в Антхольце, а это место для нашей команды знакомое и накатанное.
В свое время Александр Сыман провел здесь немало времени и как спортсмен, и как тренер сборной Беларуси. А в преддверии чемпионата мира он согласился ответить на наиболее актуальные вопросы.
— Антхольц — удобное для нас место проведения чемпионата мира?
— Хорошее, но со своими особенностями. Например, там очень специфическое стрельбище. Непростой подход к нему, да и ветровые условия нестандартные. Если в Рупольдинге, например, на рубежах всегда тихо и спокойно, то в Антхольце постоянно есть непредсказуемый ветер. Сильно сказывается высота над уровнем моря — это среднегорье, трасса скоростная. Спортсмены нередко этим пренебрегают, а это может сказываться на точности стрельбы. С другой стороны, в Антхольце проводят сборы очень многие команды. Трасса наезженная, изученная и едва ли может
— На что способны белорусы?
— Наша сборная традиционно старается выйти на пик формы к чемпионату мира, но говорить, что
— На верхних строчках зачета Кубка мира у мужчин в основном французы и норвежцы. У женщин куда большее географическое разнообразие. Чья биатлонная школа сейчас считается лучшей?
— Я бы выделил французов. Видно, что они очень серьезно выросли. Причем не один человек, а вся сборная. Видна стрелковая школа, азы которой в свое время заложил еще Рафаэль Пуаре. Мартен Фуркад продолжил это дело, и, думаю, они еще долго будут держаться на вершине. При этом важно понимать, что такую систему невозможно создать за сезон или два. Если говорить о причинах стабильности французов, наверняка придется копнуть и детские школы. Очень много закладывается в 13 — 15 лет: без этой базы невозможно рассчитывать на результаты во взрослом спорте. Спортсмена, который в 21 год выходит на взрослый уровень, нужно лет 6 к этому готовить, а потом еще минимум четыре года ждать, пока он на новом уровне стабилизируется.
— Еще до начала соревнований в Антхольце случились некрасивые истории со шведской командой и казахами, поругались друг с другом итальянки. Чемпионаты мира стали более скандальными?
— Подобные случаи были и раньше. Просто сегодня об этом больше говорят. В прежние годы было сложнее получить представление о происходящем. Сегодня все в социальных сетях, информация быстро расходится, сразу возникает ажиотаж. Это нормально. Другое дело, что многие неправильно реагируют на такие ситуации. Если спортсмен готов и сконцентрирован на подготовке, на него не повлияет ни критика, ни обсуждение болельщиками. Если же есть
СОСТАВ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины;
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей.
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Четверг, 13 февраля
16:45 Смешанная эстафета
Пятница, 14 февраля
16:45 Спринт (ж)
Суббота, 15 февраля
16:45 Спринт (м)
Воскресенье, 16 февраля
15:00 Гонка преследования (ж)
17:15 Гонка преследования (м)
Вторник, 18 февраля
16:15 Индивидуальная гонка (ж)
Среда, 19 февраля
16:15 Индивидуальная гонка (м)
Четверг, 20 февраля
17:15 Одиночная смешанная эстафета
Суббота, 22 февраля
13:45 Эстафета (ж)
16:45 Эстафета (м)
Воскресенье, 23 февраля
14:30
17:00
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Дмитрий КОМАШКО