Александр Сыман — о шансах белорусов на чемпионате мира по биатлону

— На что способны белорусы?



— Наша сборная традиционно старается выйти на пик формы к чемпионату мира, но говорить, что кто-то из ребят или девчат точно окажется на пьедестале, не решится, думаю, никто. Да, есть Ирина Кривко — она лидер. Но при этом наши парни тоже показали, что стали гораздо стабильнее. Выводы можно будет делать, лишь глядя в итоговые протоколы, но мужская сборная сейчас выглядит гораздо увереннее, чем пару лет назад. Скорость передвижения по дистанции у парней пока невысокая, но стрельба уже позволяет рассчитывать на места в двадцатке сильнейших. Это важно. Невозможно научить точно стрелять человека, которому это изначально не дано. Снайпером нужно родиться. Такие примеры были и в нашей команде. Надежда Скардино в последние годы своей карьеры была эталонным стрелком. Сергей Новиков всегда был очень стабильным, что в итоге и принесло ему медаль на Олимпиаде. При этом важно понимать, что уровень стрельбы биатлонистов за последние лет десять значительно вырос. Посмотрите, сколько участников Кубка мира сегодня имеет точность выше 80 процентов! У мужчин таких сегодня 70 человек! При этом наши спортсмены на таком фоне смотрятся неплохо.



— На верхних строчках зачета Кубка мира у мужчин в основном французы и норвежцы. У женщин куда большее географическое разнообразие. Чья биатлонная школа сейчас считается лучшей?



— Я бы выделил французов. Видно, что они очень серьезно выросли. Причем не один человек, а вся сборная. Видна стрелковая школа, азы которой в свое время заложил еще Рафаэль Пуаре. Мартен Фуркад продолжил это дело, и, думаю, они еще долго будут держаться на вершине. При этом важно понимать, что такую систему невозможно создать за сезон или два. Если говорить о причинах стабильности французов, наверняка придется копнуть и детские школы. Очень много закладывается в 13 — 15 лет: без этой базы невозможно рассчитывать на результаты во взрослом спорте. Спортсмена, который в 21 год выходит на взрослый уровень, нужно лет 6 к этому готовить, а потом еще минимум четыре года ждать, пока он на новом уровне стабилизируется.



— Еще до начала соревнований в Антхольце случились некрасивые истории со шведской командой и казахами, поругались друг с другом итальянки. Чемпионаты мира стали более скандальными?



— Подобные случаи были и раньше. Просто сегодня об этом больше говорят. В прежние годы было сложнее получить представление о происходящем. Сегодня все в социальных сетях, информация быстро расходится, сразу возникает ажиотаж. Это нормально. Другое дело, что многие неправильно реагируют на такие ситуации. Если спортсмен готов и сконцентрирован на подготовке, на него не повлияет ни критика, ни обсуждение болельщиками. Если же есть какие-то проблемы, на подобные скандалы всегда, оказывается, очень удобно списать свои неудачи. Когда я был спортсменом, мне тоже казалось, что есть множество нюансов, которые влияют на мои выступления. Но сейчас я точно могу сказать: результат в биатлоне зависит от спортсмена, тренера и работающей с ними команды. Больше ни от чего.