Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
12:35 (мск), источник: Prosports.kz

«Федерация “закапывает” биатлон в Казахстане». Пантов — об отстранении на четыре года

Спортсмен рассказал свою версию произошедшего.

Наверх

Биатлонист Антон Пантов в интервью порталу Sputnik рассказал о скандале в отечественном биатлоне, передает Prosports.kz.

Спортсмен высказал свою версию того, что случилось на сборах и точку зрения по поводу отстранения.

— В социальных сетях вы заявили, что не согласны с решением Союза биатлонистов по отстранению. Можете подробнее рассказать, почему? Что, по-вашему, там произошло?

— Обвинение в наш адрес построено на словах хозяйки отеля. Честно говоря, она сразу произвела впечатление немного нервозной женщины. У нас не убирались в номерах, было грязно изначально. Ночью стало плохо, и меня вырвало. Утром, когда мы спросили, как можно прибраться, возможно, нас или мы неправильно друг друга поняли. Пришли убираться сотрудники отеля. Потом хозяйка гостиницы написала, что в нашем номере была вечеринка. Хотя ничего такого близко не было. Я был готов и хотел убрать за собой сам. Еще раз подчеркну, до этого у нас в номерах никто не убирался. Потом уже в рапорте главного тренера Максима Шаранова, которого не было на сборах в тот момент, появилась «куча бутылок». Кто-то из команды это якобы подтвердил. В результате нас отправили домой.

Во время загрузки произошла ошибка.

— У вас был разговор с главным тренером или с кем-то из федерации по поводу произошедшего?

— Был разговор с тренером. Он сказал: «Пишите объяснительные». Мы их написали, но при принятии по нам решения их никто не учитывал. Позже, уже на заседании, нам не дали высказаться. На все наши аргументы говорили: «Вы все врете». Ну и потом просто было вынесено решение, о котором и говорится в их пресс-релизе.

— В СМИ появилась информация, что это не первая подобная ситуация, связанная с вами. Как можете прокомментировать это?

— Да, не спорю. Два года назад у меня в крови нашли алкоголь. Было вынесено предупреждение, к которому я очень внимательно отнесся. Больше режим не нарушал. Именно поэтому у меня сейчас отстранение на четыре года — мол, повторилась ситуация.

Читайте также
Четырех биатлонистов исключили из сборной Казахстана за нарушение режима

— В этот раз была возможность сдать анализы на наличие алкоголя в крови?

— Нет, никто не предоставил такую возможность. Об этом, к сожалению, даже не было речи.

— Как другие ребята в команде отреагировали на ситуацию?

— Все в шоке. По сути, сборная обезглавлена, федерация «закапывает» биатлон в Казахстане. На следующий год квалификация на Олимпиаду- 2022, у Романа Еремина отличные шансы там выступить, а тут такое решение. Если ничего не будет изменено, думаю, Казахстан просто не будет представлен в биатлоне на Олимпиаде в Пекине.

— Вы можете подать апелляцию на это решение? Какие ваши дальнейшие действия?

— Честно говоря, мы так и не получили на руки решение федерации. Как только получу официальные документы, буду думать, что можно сделать. О смене гражданства или возможности выступать за другую страну речь сейчас не идет.

Serik Bazarbayev

Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
Легендарный бразилец Бетао о том, как возглавил «Атырау» и причем здесь АФК «Кайрат»
Нурмагомедов попал в десятку лучших бойцов MMA в истории
Загитова призналась в неоднократных попытках бросить спорт
Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону
Легионер ЦСКА рассказал о «самом большом потрясении» в России
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону (фото)
В НХЛ подрались игроки, чей вес превышает 100 килограммов
Гвардиола: Если не обыграем «Реал» в ЛЧ, то меня могут уволить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь