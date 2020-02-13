«Федерация “закапывает” биатлон в Казахстане». Пантов — об отстранении на четыре года
Спортсмен рассказал свою версию произошедшего.
Спортсмен рассказал свою версию произошедшего.
Биатлонист Антон Пантов в интервью порталу Sputnik рассказал о скандале в отечественном биатлоне, передает Prosports.kz.
Спортсмен высказал свою версию того, что случилось на сборах и точку зрения по поводу отстранения.
— В социальных сетях вы заявили, что не согласны с решением Союза биатлонистов по отстранению. Можете подробнее рассказать, почему? Что,
— Обвинение в наш адрес построено на словах хозяйки отеля. Честно говоря, она сразу произвела впечатление немного нервозной женщины. У нас не убирались в номерах, было грязно изначально. Ночью стало плохо, и меня вырвало. Утром, когда мы спросили, как можно прибраться, возможно, нас или мы неправильно друг друга поняли. Пришли убираться сотрудники отеля. Потом хозяйка гостиницы написала, что в нашем номере была вечеринка. Хотя ничего такого близко не было. Я был готов и хотел убрать за собой сам. Еще раз подчеркну, до этого у нас в номерах никто не убирался. Потом уже в рапорте главного тренера Максима Шаранова, которого не было на сборах в тот момент, появилась «куча бутылок».
— У вас был разговор с главным тренером или с
— Был разговор с тренером. Он сказал: «Пишите объяснительные». Мы их написали, но при принятии по нам решения их никто не учитывал. Позже, уже на заседании, нам не дали высказаться. На все наши аргументы говорили: «Вы все врете». Ну и потом просто было вынесено решение, о котором и говорится в их
— В СМИ появилась информация, что это не первая подобная ситуация, связанная с вами. Как можете прокомментировать это?
— Да, не спорю. Два года назад у меня в крови нашли алкоголь. Было вынесено предупреждение, к которому я очень внимательно отнесся. Больше режим не нарушал. Именно поэтому у меня сейчас отстранение на четыре года — мол, повторилась ситуация.
— В этот раз была возможность сдать анализы на наличие алкоголя в крови?
— Нет, никто не предоставил такую возможность. Об этом, к сожалению, даже не было речи.
— Как другие ребята в команде отреагировали на ситуацию?
— Все в шоке. По сути, сборная обезглавлена, федерация «закапывает» биатлон в Казахстане. На следующий год квалификация на Олимпиаду- 2022, у Романа Еремина отличные шансы там выступить, а тут такое решение. Если ничего не будет изменено, думаю, Казахстан просто не будет представлен в биатлоне на Олимпиаде в Пекине.
— Вы можете подать апелляцию на это решение? Какие ваши дальнейшие действия?
— Честно говоря, мы так и не получили на руки решение федерации. Как только получу официальные документы, буду думать, что можно сделать. О смене гражданства или возможности выступать за другую страну речь сейчас не идет.
Serik Bazarbayev