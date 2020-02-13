Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам
Сборная России по биатлону выходит на ключевой отрезок сезона — чемпионат мира-2020 в итальянском местечке
Сборная России по биатлону выходит на ключевой отрезок сезона — чемпионат мира-2020 в итальянском местечке
Больше всего надежд — на лидера Александра Логинова. У него — непростая зима: финальный этап подготовки смазали травмы, последствия которых уйдут только в межсезонье. Но даже с травмами Логинов — в шестерке общего зачета: есть два подиума, а из топ-15 личных гонок он выпадал всего трижды.
Не менее важно — чисто внешнее преображение: если год назад Александра словесно прессинговали соперники, а он сам практически всегда выглядел хмуро и говорил мало, то теперь ситуация как будто перевернулась. Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
И тем не менее на время ЧМ Александр, как и год назад, наверняка замолчит. Зная это, Sports.ru связался с ним заранее и спросил в том числе о том, чего вы никогда не слышали от Логинова: детстве в деревне, любви к рыбалке, тоске по русской кухне… Но теплее всего лидер сборной говорит о семье.
• «Прошлый сезон меня совсем не изменил как человека — я прежний. Хотя год назад все говорили, что я угрюмый, закрытый, мало улыбаюсь. Но это больше стереотип: если я не улыбался в
Если сейчас со стороны кажется, что я стал более открытым и расслабленным, то я только рад. Стараюсь по максимуму быть в диалоге со всеми, не замыкаться — я открыт.
Естественно, травмы проявляются по сезону — но я рад, что уже нет таких острых болей, как в ноябре.
У меня никогда раньше не возникало проблем ни со спиной, ни с локтем —
Для абсолютного восстановления мне нужно абстрагироваться от нагрузок — вообще, чтобы не было никаких. Но с ноября и до конца сезона это невозможно — нельзя просто лечь на кровать и ждать. Можно разве что вводить ограничения: я убирал нагрузку со спины, тренировался с одной палкой. Более конкретно займусь восстановлением уже по весне.
Честно, в ноябре немного опасался, как сложится начало сезона.
Этот сезон у Логинова — лучший в стрельбе: больше 88% — значительная прибавка по сравнению с прошлым. При этом Александр —
• «Раньше можно было показывать очень сильный ход, не достигая совершенства в стрельбе — и все равно оставаться высоко. Сейчас так не получится: биатлон вышел на такой уровень, что надо наращивать каждый компонент.
Мне иногда передают слова тех, кто имеет отношение к биатлону — бывшие спортсмены, тренеры. Они говорят: Логинову нужно стрелять медленнее, потому что он слишком рискует. Но
Есть разные стрельбища, ветровая ситуация может отличаться — и ты в любом случае подстраиваешься под условия. Но я не практикую стрельбу на грани — резерв есть, но логики ускоряться на данный момент точно нет.
В команде тот же формат стрелковой подготовки, что и в прошлом году. Тренеры подсказывают и направляют, но есть и время самому проанализировать сделанное, покопаться в себе. В стрельбе обычно так: если совершаешь ошибки технического характера — тренер их увидит и расскажет. Если ошибок нет — больше нужна психологическая направленность. Я старался, как и в предыдущие годы, работать сам по себе".
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В прошлом сезоне Логинов уступил в обще зачете только Йоханнесу Бо. Они знакомы с начала 2010-х, бегали вместе еще по юниорам — и тогда норвежец не имел большого преимущества.
• «В 2010-м я соревновался на ЮЧМ в Торсби. Йоханнеса тогда еще не было среди юношей, но был Кристиансен — он смотрелся сильно на общем фоне. Через два года я бегал по юниорам, а в юношах появился Йоханнес — сразу выделялся. Еще через год мы бегали вместе: я, Цветков, Кристиансен, Фийон Майе, Йоханнес — и не было такого, чтобы
Когда Йоханнес перешел в мужики, то очень сильно добавил. В принципе на высочайший уровень он вышел года 3−4 назад, а сейчас еще добавил в стабильности. За счет чего он так силен? Думаю, я не тот, кто должен рассуждать об этом. Если бы мы с ним тренировались вместе, я бы понимал.
Я вижу его особый козырь — первый круг, который сразу дает серьезное преимущество. Тяжело найти тех, кто готов с ним в этом посоперничать. Когда я начинал в биатлоне, тренеры объясняли: не надо бросаться в гонку — лучше начинать в высоком темпе, но не на пределе — иначе наешься и не хватит на финиш. Это, скажем так, классический подход.
Но, опять же, к вопросу о развитии биатлона: сейчас все пытаются за счет индивидуальных качеств выгрызать секунды на любых аспектах. Я стараюсь прибавлять, отыгрывать на первом круге, но относительно Йоханнеса это пока получается с трудом. Причем это не вопрос тактики: даже если я забуду о финишном круге и со старта пойду на максимуме, то все равно не смогу развить такую же скорость. И никто пока не может".
Все мы неплохо изучили
• «Я очень люблю рыбалку — с удовольствием пошел бы хоть сейчас, зимняя тоже нравится. Но с текущим графиком сложно считать себя заядлым рыбаком — как минимум нет времени.
Раньше я много времени проводил в деревне, регулярно рыбачил, блеснил на щуку. При том, что есть щуку я не особо люблю — а вот ловить люблю. Рыбалка — это
Меня подсадили отец и особенно дядя — начал ходить в 9−10 лет. Смартфонов тогда не было, поэтому или бабушка, или тетя вставали с будильниками — выгоняли коров и в этот момент будили меня, еще не было 5 утра. Рядом с домом речка, много прудов — все в радиусе 2 км, так что или шел пешком, или ехал на велосипеде.
Помню, как пришел в первый раз и сразу поймал большую щуку — не соврать бы, но
плюс-минус5 кг. Дядя закинул блесну — я закидывать еще не умел; он дал мне спиннинг, я крутил катушку. И вдруг понимаю: что-топоймал — аккуратно тащу. Дядя и отец видят, как натягивается леска, и такие: ну, скорее всего, это бревно. А я уже не могу крутить — настолько тяжело, что взял катушку двумя руками и медленно отхожу. Меня так учил дядя.
И тут это «бревно» начинает хлестаться — я вытащил
Еще у нас была примета: идем на рыбалку, но не берем ничего под рыбу. Ни пакеты, ни веревку, чтобы можно было щуку насадить через жабры. Не знаю, откуда эта примета, но мы придерживались.
И это был очень рыбный день: поймали порядка 30−35 штук — а тащить вообще нечем. Нарвали прутья ивы, сделали
• «А еще мы с детства с сестрой работали на огороде. Бабушка, дедушка, родители — с деревень, у всех участки. Так что мы тоже занимались: сажали и выкапывали картофель, пололи, собирали, дергали лук. Детство проходило так.
Потом мне нравились домашние варианты закрытого грунта — например, выращивание в горшках, мы с мамой немного занимались ради интереса. Земледелие мне интересно — я даже общался на эти темы с опытными людьми, получал советы. Пока что это просто хобби, о профессиональном уровне говорить рано.
Моя специальность после университета — менеджмент агробизнеса. Я отучился честно: когда мог, посещал пары, сдавал зачеты, экзамены, делал доклады. Но конечно, мне помогали и шли на уступки: когда не появлялся на парах, то занимался самообучением".
• «Раньше я читал книги по физиологии — это спортивный интерес: надо было понять, правильно ли я тренируюсь. Да, в этом можно полагаться на тренера, который работает исходя из своих знаний, стажа, опыта — но все равно он видит тебя со стороны. На 100% знать себя можешь только ты сам; книги помогают в этом.
Когда я через книги узнал все важное для себя — этого было достаточно; и разумеется, это принесло пользу. Сейчас больше читаю художественную литературу, но если мне посоветуют еще
• «Я не противник европейской кухни: почти на всех этапах, где мы бываем, готовят вкусно. Но русская кухня — явно приоритет, она мне ближе.
Когда ехал домой на Новогоднюю паузу, заказывал жене (бывшей украинской биатлонистке Марии Кручовой, осенью у них родилась дочь — Sports.ru) грибной суп. Вообще, очень скучаю по супам, гречке, пельменям, любимому салату оливье.
В еде у меня нет жестких табу — наверное, к сожалению, не могу сказать, что
Питание — ответственность спортсмена. Если спортсмен понимает, что ему
• «Для меня идеальный отдых — провести с семьей как можно больше времени. Не надо акцентировать внимание на месте — например, на море я не был три года. Место не так важно, важен сам факт — ты рядом с семьей…
В прошлом году сразу после сезона мы с супругой уехали в отпуск на Камчатку — спасибо Сергею Анатольевичу Колесникову, который нас пригласил (Колесников — один из руководителей корпорации «Технониколь», спонсора Логинова — Sports.ru). Я даже пробежал марафон 60 км, зацепили катание на горных лыжах. До этого я бывал на Камчатке, но в прошлом году посмотрел на нее с другой стороны.
За всю зиму видел семью неделю — после этапа в Анси, а 1 января утром улетел на сбор. До этого еще в конце ноября заезжал домой на 32−35 часов.
Да, на дворе XXI век, есть средства видеосвязи — это немного облегчает разлуку. Но я скучаю,
Вячеслав Самбур