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11:45 (мск), источник: Sports.Ru

Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

Сборная России по биатлону выходит на ключевой отрезок сезона — чемпионат мира-2020 в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва.

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Больше всего надежд — на лидера Александра Логинова. У него — непростая зима: финальный этап подготовки смазали травмы, последствия которых уйдут только в межсезонье. Но даже с травмами Логинов — в шестерке общего зачета: есть два подиума, а из топ-15 личных гонок он выпадал всего трижды.

Не менее важно — чисто внешнее преображение: если год назад Александра словесно прессинговали соперники, а он сам практически всегда выглядел хмуро и говорил мало, то теперь ситуация как будто перевернулась. Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.

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И тем не менее на время ЧМ Александр, как и год назад, наверняка замолчит. Зная это, Sports.ru связался с ним заранее и спросил в том числе о том, чего вы никогда не слышали от Логинова: детстве в деревне, любви к рыбалке, тоске по русской кухне… Но теплее всего лидер сборной говорит о семье.

Источник: РИА "Новости"

• «Прошлый сезон меня совсем не изменил как человека — я прежний. Хотя год назад все говорили, что я угрюмый, закрытый, мало улыбаюсь. Но это больше стереотип: если я не улыбался в какой-то момент — значит, скорее всего, был недоволен собой, только и всего.

Если сейчас со стороны кажется, что я стал более открытым и расслабленным, то я только рад. Стараюсь по максимуму быть в диалоге со всеми, не замыкаться — я открыт.

Естественно, травмы проявляются по сезону — но я рад, что уже нет таких острых болей, как в ноябре.

У меня никогда раньше не возникало проблем ни со спиной, ни с локтем — почему-то они выскочили именно этой осенью. Самое интересное, что не было никаких предпосылок: падений, ударов, перегруза. Просто начались боли — без причин. Из-за травм часть финишной подготовки перед сезоном не то что сорвалась, но смазалась — травмы повлияли на результат.

Для абсолютного восстановления мне нужно абстрагироваться от нагрузок — вообще, чтобы не было никаких. Но с ноября и до конца сезона это невозможно — нельзя просто лечь на кровать и ждать. Можно разве что вводить ограничения: я убирал нагрузку со спины, тренировался с одной палкой. Более конкретно займусь восстановлением уже по весне.

Честно, в ноябре немного опасался, как сложится начало сезона. Кое-какой положительный результат в итоге есть, но все равно не тот, который хотелось бы. Я не смотрю в общий зачет Кубка мира — даже не знаю, сколько у меня очков, какие отставания. Важнее найти форму, нащупать то состояние, при котором можно бороться и показывать скорость выше, чем сейчас моя".

Этот сезон у Логинова — лучший в стрельбе: больше 88% — значительная прибавка по сравнению с прошлым. При этом Александр — по-прежнему среди лидеров по ритму стрельбы (времени между выстрелами): почти всегда это быстрее двух секунд, до 1,6−1,7.

Источник: РИА "Новости"

• «Раньше можно было показывать очень сильный ход, не достигая совершенства в стрельбе — и все равно оставаться высоко. Сейчас так не получится: биатлон вышел на такой уровень, что надо наращивать каждый компонент.

Мне иногда передают слова тех, кто имеет отношение к биатлону — бывшие спортсмены, тренеры. Они говорят: Логинову нужно стрелять медленнее, потому что он слишком рискует. Но я-то знаю: это комфортный для меня темп, с которым можно рассчитывать на чистую стрельбу. Я могу стрелять еще быстрее, только тогда это уже будет темп на грани: когда у тебя одинаковые шансы и на ноль, и на два-три штрафа.

Есть разные стрельбища, ветровая ситуация может отличаться — и ты в любом случае подстраиваешься под условия. Но я не практикую стрельбу на грани — резерв есть, но логики ускоряться на данный момент точно нет.

В команде тот же формат стрелковой подготовки, что и в прошлом году. Тренеры подсказывают и направляют, но есть и время самому проанализировать сделанное, покопаться в себе. В стрельбе обычно так: если совершаешь ошибки технического характера — тренер их увидит и расскажет. Если ошибок нет — больше нужна психологическая направленность. Я старался, как и в предыдущие годы, работать сам по себе".

Источник: РИА "Новости"

***

В прошлом сезоне Логинов уступил в обще зачете только Йоханнесу Бо. Они знакомы с начала 2010-х, бегали вместе еще по юниорам — и тогда норвежец не имел большого преимущества.

• «В 2010-м я соревновался на ЮЧМ в Торсби. Йоханнеса тогда еще не было среди юношей, но был Кристиансен — он смотрелся сильно на общем фоне. Через два года я бегал по юниорам, а в юношах появился Йоханнес — сразу выделялся. Еще через год мы бегали вместе: я, Цветков, Кристиансен, Фийон Майе, Йоханнес — и не было такого, чтобы кто-то выглядел сильнее на порядок.

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Когда Йоханнес перешел в мужики, то очень сильно добавил. В принципе на высочайший уровень он вышел года 3−4 назад, а сейчас еще добавил в стабильности. За счет чего он так силен? Думаю, я не тот, кто должен рассуждать об этом. Если бы мы с ним тренировались вместе, я бы понимал.

Я вижу его особый козырь — первый круг, который сразу дает серьезное преимущество. Тяжело найти тех, кто готов с ним в этом посоперничать. Когда я начинал в биатлоне, тренеры объясняли: не надо бросаться в гонку — лучше начинать в высоком темпе, но не на пределе — иначе наешься и не хватит на финиш. Это, скажем так, классический подход.

Но, опять же, к вопросу о развитии биатлона: сейчас все пытаются за счет индивидуальных качеств выгрызать секунды на любых аспектах. Я стараюсь прибавлять, отыгрывать на первом круге, но относительно Йоханнеса это пока получается с трудом. Причем это не вопрос тактики: даже если я забуду о финишном круге и со старта пойду на максимуме, то все равно не смогу развить такую же скорость. И никто пока не может".

Все мы неплохо изучили Логинова-спортсмена, но почти не знаем его как человека. А Александр живо и детально рассказывает про детство — жизнь в деревне, любовь к рыбалке и работе на земле.

Источник: Reuters

• «Я очень люблю рыбалку — с удовольствием пошел бы хоть сейчас, зимняя тоже нравится. Но с текущим графиком сложно считать себя заядлым рыбаком — как минимум нет времени.

Раньше я много времени проводил в деревне, регулярно рыбачил, блеснил на щуку. При том, что есть щуку я не особо люблю — а вот ловить люблю. Рыбалка — это что-то из детства: почти все члены семьи рыбачили.

Меня подсадили отец и особенно дядя — начал ходить в 9−10 лет. Смартфонов тогда не было, поэтому или бабушка, или тетя вставали с будильниками — выгоняли коров и в этот момент будили меня, еще не было 5 утра. Рядом с домом речка, много прудов — все в радиусе 2 км, так что или шел пешком, или ехал на велосипеде.

Помню, как пришел в первый раз и сразу поймал большую щуку — не соврать бы, но плюс-минус 5 кг. Дядя закинул блесну — я закидывать еще не умел; он дал мне спиннинг, я крутил катушку. И вдруг понимаю: что-то поймал — аккуратно тащу. Дядя и отец видят, как натягивается леска, и такие: ну, скорее всего, это бревно. А я уже не могу крутить — настолько тяжело, что взял катушку двумя руками и медленно отхожу. Меня так учил дядя.

И тут это «бревно» начинает хлестаться — я вытащил кое-как, помог брат. Достали щуку, дядя взял блесну и порвал двумя пальцами — то есть еще чуть-чуть, и она бы оторвалась и сошла.

Еще у нас была примета: идем на рыбалку, но не берем ничего под рыбу. Ни пакеты, ни веревку, чтобы можно было щуку насадить через жабры. Не знаю, откуда эта примета, но мы придерживались. Как-то пошли с другом в восьмом часу — сильно проспали, хотя это был принципиальный момент: идти надо в 5 утра.

И это был очень рыбный день: поймали порядка 30−35 штук — а тащить вообще нечем. Нарвали прутья ивы, сделали что-то вроде веревки, насадили щук. Было очень тяжело, 2 км тащили пешком. До сих пор помню, как тетя со двора смотрела и смеялась, как я все это тащу".

Источник: РИА "Новости"

• «А еще мы с детства с сестрой работали на огороде. Бабушка, дедушка, родители — с деревень, у всех участки. Так что мы тоже занимались: сажали и выкапывали картофель, пололи, собирали, дергали лук. Детство проходило так.

Потом мне нравились домашние варианты закрытого грунта — например, выращивание в горшках, мы с мамой немного занимались ради интереса. Земледелие мне интересно — я даже общался на эти темы с опытными людьми, получал советы. Пока что это просто хобби, о профессиональном уровне говорить рано.

Моя специальность после университета — менеджмент агробизнеса. Я отучился честно: когда мог, посещал пары, сдавал зачеты, экзамены, делал доклады. Но конечно, мне помогали и шли на уступки: когда не появлялся на парах, то занимался самообучением".

Источник: РИА "Новости"

• «Раньше я читал книги по физиологии — это спортивный интерес: надо было понять, правильно ли я тренируюсь. Да, в этом можно полагаться на тренера, который работает исходя из своих знаний, стажа, опыта — но все равно он видит тебя со стороны. На 100% знать себя можешь только ты сам; книги помогают в этом.

Когда я через книги узнал все важное для себя — этого было достаточно; и разумеется, это принесло пользу. Сейчас больше читаю художественную литературу, но если мне посоветуют еще что-то по физиологии, я прислушаюсь".

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• «Я не противник европейской кухни: почти на всех этапах, где мы бываем, готовят вкусно. Но русская кухня — явно приоритет, она мне ближе.

Когда ехал домой на Новогоднюю паузу, заказывал жене (бывшей украинской биатлонистке Марии Кручовой, осенью у них родилась дочь — Sports.ru) грибной суп. Вообще, очень скучаю по супам, гречке, пельменям, любимому салату оливье.

В еде у меня нет жестких табу — наверное, к сожалению, не могу сказать, что какая-то пища для меня исключена. Иногда организм требует бургер или картошку-фри — и я не отказываю. Наверное, можно было бы говорить себе: ну зачем это есть? Но я говорю себе: о, какой вкусный бургер!

Питание — ответственность спортсмена. Если спортсмен понимает, что ему что-то мешает, то откажется от этого. Я точно не злоупотребляю и не делаю себе хуже".

Источник: РИА "Новости"

• «Для меня идеальный отдых — провести с семьей как можно больше времени. Не надо акцентировать внимание на месте — например, на море я не был три года. Место не так важно, важен сам факт — ты рядом с семьей…

В прошлом году сразу после сезона мы с супругой уехали в отпуск на Камчатку — спасибо Сергею Анатольевичу Колесникову, который нас пригласил (Колесников — один из руководителей корпорации «Технониколь», спонсора Логинова — Sports.ru). Я даже пробежал марафон 60 км, зацепили катание на горных лыжах. До этого я бывал на Камчатке, но в прошлом году посмотрел на нее с другой стороны.

За всю зиму видел семью неделю — после этапа в Анси, а 1 января утром улетел на сбор. До этого еще в конце ноября заезжал домой на 32−35 часов.

Да, на дворе XXI век, есть средства видеосвязи — это немного облегчает разлуку. Но я скучаю, очень-очень сильно тянет в семью".

Вячеслав Самбур

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