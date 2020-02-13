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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен состав сборной Казахстана по биатлону на смешанную эстафету на ЧМ-2020

Стал известен состав сборной Казахстана по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает Оlympic.kz.

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Так, на старт в составе сборной Казахстана выйдут Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Александр Мухин и Владислав Киреев. Всего в рамках смешанной эстафеты стартуют 27 команд. Начало соревнований запланировано на 19:45 по времени Нур-Султана.

Завтра, 14 февраля, на старт выйдут женщины в индивидуальном спринте на 7,5 километра. Чемпионат мира продлится до 23 февраля.

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