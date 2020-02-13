Стал известен состав сборной Казахстана по биатлону на смешанную эстафету на ЧМ-2020

Так, на старт в составе сборной Казахстана выйдут Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Александр Мухин и Владислав Киреев. Всего в рамках смешанной эстафеты стартуют 27 команд. Начало соревнований запланировано на 19:45 по времени Нур-Султана.