Стал известен состав сборной Казахстана по биатлону на смешанную эстафету на ЧМ-2020
Стал известен состав сборной Казахстана по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает Оlympic.kz.
Стал известен состав сборной Казахстана по биатлону на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает Оlympic.kz.
Так, на старт в составе сборной Казахстана выйдут Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Александр Мухин и Владислав Киреев. Всего в рамках смешанной эстафеты стартуют 27 команд. Начало соревнований запланировано на 19:45 по времени
Завтра, 14 февраля, на старт выйдут женщины в индивидуальном спринте на 7,5 километра. Чемпионат мира продлится до 23 февраля.