Фуркад диагностировал старческий маразм у российской олимпийской чемпионки

Источник: РИА "Новости"

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает», — приводит слова Резцовой Sports.ru в публикации от 12 февраля. В ответ на это Фуркад предположил наличие у бывшей спортсменки диагноза: «Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло».

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион. Французский биатлонист 11 раз становился чемпионом мира и семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира.