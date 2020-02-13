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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Фуркад диагностировал старческий маразм у российской олимпийской чемпионки

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая предположила, что спортсмен получает «медицинскую помощь» перед стартами. Француз оставил комментарий в Twitter-аккаунте Sports_biathlon.

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Источник: РИА "Новости"

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает», — приводит слова Резцовой Sports.ru в публикации от 12 февраля. В ответ на это Фуркад предположил наличие у бывшей спортсменки диагноза: «Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло».

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Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион. Французский биатлонист 11 раз становился чемпионом мира и семь раз побеждал в общем зачете Кубка мира.

Резцова трижды становилась олимпийской чемпионкой. На Играх в Калгари, представляя сборную СССР, она завоевала золото в лыжных гонках. Также на ее счету два олимпийских золота в биатлоне — в 1992-м и 1994-м годах.

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