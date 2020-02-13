Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
18:11 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты сборной Норвегии выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты стали победителями первой гонки чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце, — смешанной эстафеты 4×6 км.

Наверх
Источник: AP 2020

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй стала команда Италии, отставшая от победителей на 15,6 секунды и затратившая шесть дополнительных патронов. Бронзовые награды завоевала сборная Чехии (+30,8; 2).

Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала на шестой позиции (+59,4; 8). Российские биатлонисты обновили собственный антирекорд по количеству гонок без медалей — 27. В прошлом году на чемпионате мира, который прошел в шведском Эстерсунде, россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награды.

21
фотография
21
фотография
21
фотография
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону

В пятницу пройдет женский спринт, начало — 16:45 мск. Мировое первенство завершится 23 февраля.

Читайте также
Разборки в биатлоне и Большунов, уничтоживший норвежцев. Зимний live
Во время загрузки произошла ошибка.
26 января© Ньюстюб
  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Чехия
    Чехия
13.02.2020 16:45Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:02.27,7
2ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
+15,6
3ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
+30,8
4ГерманияГермания
Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+49,2
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный
+56,1
6РоссияРоссия
Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов
+59,4
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кантен Фийон Майе
+01.08,6
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Феликс Ляйтнер, Доминик Ландертингер
+01.39,2
9ФинляндияФинляндия
Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
+01.39,5
10ШвейцарияШвейцария
Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Серафин Вистнер
+01.50,5
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачет
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Мартен Фуркад обсудит с адвокатом подачу иска к Анфисе Резцовой
Футболист ЦСКА подписал контракт с московским «Торпедо»
Русские захватывают Америку: столько наших в НХЛ не было 14 лет
Юрий Семин высказался о скором уходе Миранчуков из «Локомотива»
Нападающий «Аякса» перейдет в «Челси» за 40 миллионов евро
Российская биатлонистка завоевало серебро на этапе Кубка IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь