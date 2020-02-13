Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Антхольце, Беларусь — 12-я

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Антхольце, Беларусь — 12-я

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала 12-й в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.