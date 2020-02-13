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13 февраля, источник: БЕЛТА

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Антхольце, Беларусь — 12-я

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда стала 12-й в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялся норвежский квартет, преодолевший дистанцию за 1 час 2 мин. 27,7 сек. На второй позиции разместились итальянцы (отставание 15,6 сек.). Замкнули тройку лидеров чешские биатлонисты (отставание 30,8 сек.).

Белорусская команда в составе Ирины Кривко, Елены Кручинкиной, Сергея Бочарникова и Антона Смольского уступила норвежцам 2 мин. 24,1 сек., заняв 12-ю позицию в итоговом протоколе.

Продолжатся соревнования 14 февраля женским спринтом на 7,5 км.

Завершатся состязания 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Италия
    Италия
  • 3
    Чехия
    Чехия
13.02.2020 16:45Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
01:02.27,7
2ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
+15,6
3ЧехияЧехия
Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
+30,8
4ГерманияГермания
Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+49,2
5УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный
+56,1
6РоссияРоссия
Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов
+59,4
7ФранцияФранция
Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кантен Фийон Майе
+01.08,6
8АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Феликс Ляйтнер, Доминик Ландертингер
+01.39,2
9ФинляндияФинляндия
Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
+01.39,5
10ШвейцарияШвейцария
Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Серафин Вистнер
+01.50,5
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