Российская биатлонистка Павлова стала второй в суперспринте на этапе Кубка IBU

Источник: РИА "Новости"

Победительницей стал шведка Ингела Андерссон, которая преодолела дистанцию 4 км за 16 минут 5,1 секунды, не совершив ни одного промаха. Павлова отстала от лидера на 8,1 секунды, также избежав неточных выстрелов. Третье место заняла швейцарка Эми Басержа (+13,9; 0).

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Еще одна россиянка Виктория Сливко стала четвертой (+20,1; 0), Анна Никулина — седьмой (+32,0; 0), Ульяна Кайшева — восьмой (+35,9; 0), Анастасия Поршнева — 14-й (+53,6; 2), Полина Шевнина — 22-й (+1.29,0; 3).

В мужском суперспринте российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место. Победителем гонки стал норвежец Вебьёрн Сёрум, который на дистанции 6 км показал время 14 минут 15,1 секунды. Вторым стал немец Симон Шемп, проигравший лидеру 8,2 секунды. Стрельцов уступил лидеру 8,6 секунды. Вся тройка избежала промахов на огневых рубежах.

Еще один российский биатлонист Василий Томшин завершил гонку на десятой позиции, проиграв лидеру 27,2 секунды и допустив один промах. Карим Халили стал 20-м (+1.11,5; 2), Дмитрий Иванов — 25-м (+1.50,2; 6).